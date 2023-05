La FEF presentó la nueva piel de la Tricolor y los comentarios no se hicieron esperar, ¿te gustaron?

Las reacciones en redes no se hicieron esperar tras la presentación de la nueva camiseta de la Tricolor para lo que será el Mundial Sub 20 y Sub 17, Eliminatorias Sudamericanas y la Selección Femenina. La Federación Ecuatoriana de Fútbol y la firma encargada del diseño del uniforme, Marathon Sports, mostraron los nuevos diseños que han provocado opiniones divididas.

Se presentaron dos modelos, la principal que es la de color amarilla con adornos azules y rojos en un diseño sobrio. Además, la azul, que tiene adornos blancos y cuenta con un diseño interno parecido al presentado para el Mundial de Qatar 2022.

Se prevé que los precios de las camisetas para hombres, mujeres y niños sean los mismos que se han venido manejando en anteriores ediciones: (USD 69,60, USD 64,90 y USD 54,90). Los comentarios de la hinchada ecuatoriana no se hizo esperar y muchos felicitaron y otros rechazaron el modelo presentado y así se puede evidenciar en los comentarios de las publicaciones de la marca que viste a La Tri.

Los primeros en utilizar esta indumentaria será la Sub 20, al mando de Miguel Bravo, cuando defiendan los colores de la Tricolor en el Mundial Sub 20 que se llevará a cabo en Argentina desde el 20 de mayo. A continuación, la selección absoluta usará dichos modelos para sus amistosos en la fecha FIFA de junio ante Bolivia y Costa Rica en territorio estadounidense. Sin embargo, La Tri Sub 17 y la selección femenina podrán vestir la piel de todos.