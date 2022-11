Ecuador vs Senegal: La única duda que tiene Alfaro ¿Jugará Enner valencia mañana pese a su esguince?

Ecuador tiene un partido decisivo de ‘vida o muerte’ ante Senegal este martes 29 de noviembre por la última fecha fecha del Grupo A y ‘La Tri’ se disputa su pase a octavos de final y espera clasificar primero en la tabla para así evitar a la dura Inglaterra. Por su parte, Gustavo Alfaro solo tiene la duda del goleador Enner Valencia.

Como sabemos, ‘Superman’ sufrió una esguince en su rodilla derecha en el primer partido del mundial ante Qatar, pero pese a eso pudo estar ante Países Bajos. Sin embargo, tras el desgaste, Valencia todavía es duda para la ‘fina’ que se juegan mañana.

En rueda de prensa, el técnico Gustavo Alfaro indicó que está haciendo todo lo posible para tener disponible al delantero, ya que consideran que es uno de los partidos más importantes de su vida.

🤔 ¿ESTARÁ NUESTRO GOLEADOR HISTÓRICO ENNER VALENCIA?



🎙️ Gustavo Alfaro, DT de #LaTri: "El liderazgo de nuestro capitán es esencial. Trataremos de terminar de recuperarlo y pueda estar desde el arranque"

“La verdad, Enner lamentablemente desde el primer partido tuvo un esguince de rodilla”, dijo Alfaro pero que por suerte no es nada más que eso. “No comprometió sus ligamentos, no comprometió sus meniscos. Todas las resonancias magnéticas y los estudios dieron que no había otra lesión”, aclaró.

“Ahora, ese esguince de rodilla lo tiene. De la misma manera que tiene Enner un esguince de rodilla tiene un corazón pintado por La Tri y eso lo empuja a querer estar permanentemente en cada batalla que La Tri pueda jugar. Y obviamente que el liderazgo de nuestro capitán es esencial. Lo he marcado siempre”, dijo el DT.

En las próximas horas se podrá confirmar la presencia de Enner Valencia para el 11 inicial de ‘La Tri’

Ecuador se juega su ‘primera final’ ante Senegal:

Según Gustavo Alfaro, mañana sería el último partido de Ecuador en Qatar. Lo dijo de esa manera para expresar que el equipo lo jugará como una ‘final’, entendiendo que si la ‘Tri’ pierde se acaban todas las posibilidades de avanzar, por lo que saldrán a buscar su boleto a octavos de final.

Ecuador y Senegal se enfrentan a las 10:00 (hora ecuatoriana). A la misma hora también estará jugando Países Bajos contra Qatar. Solo nos basta con un empate para avanzar.