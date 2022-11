“Estoy agradecida con mi hijo”: ellos son los padres de Jeremy Sarmiento que lo acompañan en el Mundial de Qatar

Jeremy Sarmiento es una de las figuras que debuta actualmente en la ‘Tri’. Fue parte de la nómina de Gustavo Alfaro desde las Eliminatorias de 2021. El delantero del Brighton & Hove Albion se ha ganado el corazón de las y los ecuatorianos, como también ha causado furor en la hinchada femenina, por lo que el futbolista se ha convertido en tendencia durante la jornada mundialista. Es así, que una periodista ecuatoriana se encontró en una de las calles de Doha a la familia del jugador para presentarlos en redes sociales.

La periodista María José Flores pudo encontrarse con los padres y hermanos del tricolor. Todos estaban vestido con la camiseta del combinado nacional y llevaban en el dorsal el apellido Sarmiento.

“La verdad es que es una emoción... Para mí, no hay palabras... Esto agradecida con mi hijo que me ha traído al Mundial... Me siento muy feliz de estar aquí”, expresó la madre del delantero.

Luego el padre de Jeremy. dijo lo siguiente: “Un gusto muy grande. Un saludo para toda la gente de Ecuador que lastimosamente no han podido venir a disfrutar en Qatar, pero para eso estamos aquí, en representación de ustedes”.

“Bueno, estoy muy feliz por mi hermano, que gane y que viva Ecuador”, indicó la hermana menor del delantero ecuatoriano que actualmente debuta en la liga inglesa.

Asimismo, su hermano le dedicó unas palabras de aliento: “es un orgullo estar aquí representando a Ecuador, un país tan hermoso y estamos muy emocionados. (...) Vamos con ñeque, adelante Ecuador”.

