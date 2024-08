¿Cómo saber que contactos de WhatsApp te tienen bloqueado? Esta es la función ‘oculta’ que te permitirá saberlo

WhatsApp sigue agregando funciones a su lista, el gigante comunicacional más grande a nivel mundial no para de reinventarse, y si el añadido de la Inteligencia Artificial no fue suficiente para algunos, la aplicación del icono verde tiene más de un truco bajo la manga y nosotros te ayudamos a descubrirlos.

En esta ocasión nos enfocaremos en los ´bloqueados´, una opción en la que más de una persona ha caído alguna vez pasando a ser parte de la lista negra de alguno de sus contactos, la ausencia de foto de perfil y el mensaje nunca entregado suelen ser las red flags que anuncian que ya eres parte de este selecto grupo, sin embargo, la realidad es que ya existe una forma más sencilla de saberlo.

Aquí varios trucos que te ayudarán a conocer si alguien te bloqueó en WhatsApp

Para comprobar si alguien lo bloqueo de sus contactos en la aplicación, debes abrir la ‘app’ desde tu celular, dirigirte hacia los tres puntos o el símbolo ‘+’ que se encuentra en la parte superior derecha, allí le aparecerá una lista con diversas opciones.

Dé clic sobre ‘Nueva difusión’ y añada cada uno de los contactos de los cuales usted sospecha que lo bloquearon, también puede añadir a una persona que no lo tenga bloqueado para corroborar su funcionamiento si así lo desea.

Al terminar, envíe un mensaje y observe si aparecen dos ‘tics’ grises, si observa solo uno, quiere decir que la persona lo bloqueó en WhatsApp, según ‘Mvs Noticias’.

Otra opción es realizar una llamada, si se establece la comunicación significa que no lo han bloqueado, pero si no lo logra contactar puede que ya no tenga acceso a realizarle llamadas, que pudo quedarse sin batería, sin datos o perdió su celular, de acuerdo con ‘Xataka’.

Otra manera de averiguarlo es creando un grupo, para esto seleccione los contactos que desee, entre ellos la persona de la cual sospecha, si puede añadirlo es que no lo tienen bloqueado,