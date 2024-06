Paso a Paso para leer tus mensajes de WhatsApp sin necesidad de abrir la app

Meta ha revolucionado una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas en el mundo: WhatsApp. Lanzada en 2009, esta plataforma digital ofrece diversas funciones y herramientas para mantener a los usuarios conectados mediante el envío de mensajes de texto, notas de voz, fotos, videos, archivos y documentos.

Para muchos, WhatsApp es una aplicación de mensajería útil y versátil, especialmente porque facilita la comunicación sin importar la distancia, siempre y cuando se cuente con una buena conexión a internet para una experiencia completa y personalizada.

Sin embargo, a pesar de su uso cotidiano, a veces las personas no quieren abrir una conversación para que el remitente no sepa que el mensaje ha sido leído. Para ello, la ‘app’ ha implementado ajustes de privacidad a lo largo del tiempo que resultan muy efectivos en estas situaciones. No obstante, hay otras alternativas que pueden ser menos conocidas por los usuarios.

Para leer un mensaje sin abrir el chat o ingresar a la aplicación, no es necesario recurrir a prácticas extrañas que pongan en riesgo su seguridad e información personal, ya que estas son funciones que el celular incorpora automáticamente.

Uno de estos trucos consiste en leer los mensajes desde las notificaciones, algo que está disponible tanto en Android como en iOS. Inicialmente, es importante verificar que las notificaciones de WhatsApp estén activadas, lo cual puede hacerse a través de “Configuración” > “Notificaciones”.

Luego, cuando reciba un mensaje, no debe hacer clic directamente sobre este. En su lugar, espere a que desaparezca y luego deslice la barra de notificaciones para leer lo que su contacto le ha enviado. Este es un método práctico que le permite mantener el control de su privacidad sin sentirse obligado a responder los mensajes inmediatamente después de abrirlos.

Otra opción es usar el widget de WhatsApp, que sirve como una herramienta interactiva para facilitar el acceso a ciertas funciones de la aplicación. Para ello, mantenga presionada la pantalla de inicio del dispositivo hasta que aparezca la opción de “Añadir widgets”. Seleccione el widget de WhatsApp y agréguelo a la pantalla principal.

Una vez instalado, este le mostrará los mensajes recibidos de su lista de contactos. Solo debe desplazarse por ellos sin necesidad de abrir la aplicación.