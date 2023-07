Estos son los nuevos iPhone que saldrán en septiembre y te indicamos la opción que debes escoger

La salida del nuevo iPhone 15 está a la vuelta de la esquina. Ante esto, muchos fanáticos de Apple se preguntan cuál será la mejor opción no solo por calidad, también por precio.

Estos son los iPhone que saldrán en septiembre

El nuevo iPhone 15 no saldrá solo, su versión Max y su versión Pro también verán la luz del sol en Septiembre. Según nuevos rumores, también existirán nuevos colores, además de las innovadoras características y funciones.

Los precios que se rumorean son:

iPhone 15: USD 699,99

iPhone 15 Plus: USD 799,99

iPhone 15 Pro: USD 1.099,99

iPhone 15 Pro Max: USD 1.299,99

Solamente la versión Pro verá incrementado su precio. Según personas cercanas a la empresa, el precio de la versión normal podría reducirse con tal de aumentar las ventas de esta versión debido a la gran caída que sufrieron con el iPhone 14.

¿Cuáles serán las novedades en los nuevos iPhone?

Los iPhone 15 serían los primeros en tener puerto USB-C, marcando el fin del cable Lightning en los teléfonos de Apple.

La Dynamic Island de los iPhone 14 Pro pasaría a estar presente en toda la gama de los iPhone 15, reservando la pantalla siempre encendida y los 120Hz variables de ProMotion para la gama ‘Pro’.

Su versión estándar podría bajar de precio debido a la poca venta que hubo con el iPhone 14.

Esta es la versión que debes escoger

Si deseas mayor calidad de cámaras, de pantalla y batería, el iPhone 15 Pro debe ser tu primer opción. Pero si no eres una persona que use el celular de una forma tan regular, el iPhone 15 normal debe ser el dispositivo que debas adquirir. Esto se debe a que al ser una nueva versión, sus características no tienen nada que envidiar a su “hermano mayor”.

iPhone 15 Ultra - Renders

El iPhone 15 tendrá una gran batería, un procesador que compite contra los grandes exponentes de Android y un diseño muy parecido al del iPhone 14 Pro.