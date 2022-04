¡No es tu internet! Reportan problemas con WhatsApp

Este jueves 28 de abril usuarios han reportado problemas con la aplicación de mensajería instantánea. En Twitter se volvió tendencia WhatsApp con las reacciones de los usuarios por las falla que han presentado.

[ Aplicaciones que puedes usar cuando se cae WhatsApp ]

Se reporta que el servicio está intermitente, algunos mensajes se van y otros no. En algunos casos el mensaje se envía, pero no llega a su destinatario. También mencionan que les llegan los mensajes a WhatsApp Web, pero no al celular.

Yo quitando Los datos, reiniciando el teléfono y reinstalando WhatsApp cuando en realidad se ha caído mundialmente 🤡 pic.twitter.com/ypqsqYN6aN — LΛWTON (@Ken_Lawton) April 28, 2022

Los de WhatsApp entrando a Twitter para ver si se cayó 😂😂😂 #whatsappdown pic.twitter.com/vQUOdZLqXd — 🥀 (@ShowatomShow) April 28, 2022

Yo corriendo a twitter para ver si Whatsapp había caído después de encender y apagar el wifi como 15 veces pic.twitter.com/czbIJ96aV3 — LΛWTON (@Ken_Lawton) April 28, 2022

De acuerdo a Downdetector, los problemas con WhatsApp se reportan desde las 15:05.

Problemas de WhatsApp

De acuerdo a un mapa calor, se muestra dónde se concentran los informes de problemas enviados por los usuarios durante las últimas 24 horas.

WhatsApp

Telegram

Es una de las más seguras y confiables. Se destaca por sus políticas de privacidad. No usa datos personales para publicidad y solamente guarda a información necesaria. Puedes crear chats secretos y los mensajes que se autodestruyen automáticamente.

Line

Tiene funciones propias como llamadas internacionales a usuarios que no tienen LINE, tienda de stickers, timeline en la que ver qué usuario ha cambiado su estado y foto. También puede encontrar sus historias favoritas en “Descubrir”.