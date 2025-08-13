Noticias

Persiguió un taxi de aplicación para salvar a su hija de un posible secuestro

Un viaje que terminó en persecución

Por Adela Araujo

En Rosario, Argentina, una joven de 22 años pidió un taxi por aplicación para volver a casa. Minutos después, el conductor desvió la ruta hacia la autopista Rosario–Córdoba, encendiendo las alarmas de su familia.

La reacción inmediata

Su madre, que seguía el recorrido por GPS, salió en su vehículo y, con apoyo de un patrullero, logró interceptar el auto en Roldán.

Objetos sospechosos

Dentro del vehículo hallaron cuerdas, un machete y otros elementos inquietantes. El chofer fue liberado, lo que provocó indignación y cuestionamientos a la seguridad de estas plataformas.

Transportistas locales alertaron sobre el uso de aplicaciones no habilitadas y la venta de cuentas sin verificación. La Fiscalía investiga el caso y la madre exige controles más estrictos para evitar nuevos riesgos.

