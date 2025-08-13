“La vida de Miguel fue un milagro en sí mismo”: Esposa de Uribe se despide de su amado

Foto: Claudia Tarazona y sus hijas despiden a Miguel Uribe Turbay desde la Catedral Primada de Bogotá

Una de las noticias más impactantes de los últimos días es el asesinato del político de derecha Miguel Uribe Turbay, quien perdió la vida tras ser atacado a tiros mientras pronunciaba un discurso en un parque público de Bogotá.

Luego de que se confirmara su muerte, se realizaron ceremonias en honor a su trayectoria política y social en el Congreso de la República, la Catedral Primada y el Cementerio Central.

Uno de los instantes más memorables del día ocurrió en las ceremonias fúnebres del líder político, cuando su esposa, Claudia Tarazona, pronunció un emotivo discurso en el cual expresó su gratitud al equipo médico de la Fundación SantaFe. Además, resaltó las virtudes de Turbay como padre, esposo y amigo.

“Miguel, te voy a amar cada día de mi vida hasta que llegue mi momento de encontrarme contigo en el cielo”, dijo entre lágrimas.

Dentro de sus palabras, Tarazona expresó: “Amor de mi vida, mi gran amor. Gracias por estos años de felicidad absoluta, por amarme de la manera más intensa y maravillosa que jamás hubiera podido imaginar”.

Y prosiguió diciendo: "Gracias por tu sonrisa que iluminaba mi alma, esa sonrisa que encantaba y lograba transformarlo todo. La energía y el compromiso con los que te dedicabas incansablemente a mejorar nuestro país, tu dedicación, tu resistencia, tu calma, tu firmeza, son incomparables. No existe otro político ni persona igual a ti".

Después del conmovedor discurso de Tarazona, el padre de Miguel Uribe también se expresó, suscitando lágrimas y reacciones entre los presentes.

En sus comentarios resaltó una contundente afirmación: “Callaron a Miguel, pero no podrán callar a Colombia”.