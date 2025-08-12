Marcha del Gobierno: Fuerte congestión en la Av. Simón Bolívar por presencia masiva de buses

Hasta las 09:00 de la mañana de este martes, más de 700 buses provenientes de distintas provincias llegaron a la capital para participar en la movilización convocada por el presidente Daniel Noboa.

Congestión en la Av. Simón Bolívar

La presencia masiva de vehículos generó una fuerte congestión en la avenida Simón Bolívar, una de las principales arterias viales de Quito. La situación se complicó debido al arribo simultáneo de buses que transportan a simpatizantes del Gobierno.

Se prevé que el mayor punto de concentración sea el Puente del Guambra, alrededor de las 11:00, desde donde partirá la marcha. Los asistentes recorrerán las avenidas Patria y 6 de Diciembre, hasta llegar a la calle Lizardo García, frente a la sede de la Corte Constitucional.

Rutas alternas para conductores

Las autoridades recomiendan a los conductores evitar la zona de influencia y utilizar estas vías como alternativas: