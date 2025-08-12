Quito: Cierres viales y congestión vehicular este 12 de agosto por la marcha del Gobierno

Cierres viales y congestión vehicular este 12 de agosto por la marcha del Gobierno

La mañana de este martes 12 de agosto, el centro-norte de Quito registra cierres viales y desvíos de tránsito debido a la marcha convocada por el presidente Daniel Noboa hacia la Corte Constitucional (CC). El objetivo de esta convocatoria es para presionar al único poder que, durante estos casi dos años de mandato, es un contrapeso para algunas de sus decisiones.

PUBLICIDAD

Calles y avenidas cerradas

Según la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), el cierre más relevante se ubica en ambos sentidos de la avenida 6 de Diciembre y Patria, sector del Parque El Ejido, donde se instaló una tarima para el evento.

En el sector de La Vicentina, a la altura del Coliseo General Rumiñahui, agentes de tránsito ejecutan desvíos para mitigar la fuerte congestión vehicular que se registra en la zona.

Se realizan cierres viales en las siguientes calles:

Tamayo y Lizardo García.

Baquerizo Moreno y Plaza Gutiérrez.

Av. 6 de Diciembre y Lizardo García.

Mariscal Foch y Andrés Xaura

Control del cierre vial

También hay un control de cierre vial en el Parque El Ejido. Específicamente en la Av. 12 de Octubre y Patria. El cierre es en ambos sentidos.

Congestión vehicular y puntos críticos

La AMT reporta congestión vehicular en la Av. Velasco Ibarra y Ladrón de Guevara, por lo que pide a los conductores anticipar sus desplazamientos y considerar rutas alternas.

Llegada de delegaciones y concentración

Hasta las 06:30, aproximadamente 200 buses provenientes de varias provincias arribaron a la capital para participar en la movilización.

PUBLICIDAD

La concentración principal está prevista en el Puente del Guambra a las 11:00, desde donde los asistentes marcharán por las avenidas Patria y 6 de Diciembre, hasta llegar a la calle Lizardo García, frente a la sede de la Corte Constitucional.

Motivo de la convocatoria

La movilización busca rechazar la suspensión de 17 artículos de tres leyes impulsadas por el Ejecutivo, decisión tomada recientemente por el máximo órgano constitucional.

Rutas alternas para conductores

Las autoridades recomiendan a los conductores evitar la zona de influencia y utilizar estas vías como alternativas: