Ecovía y Trolebús modifican su recorrido este martes por marcha

Este martes 12 de agosto, los corredores Ecovía y Trolebús cambiarán temporalmente su operación debido a una marcha convocada por el Gobierno Nacional, lo cual afectará las vías por donde transitará la manifestación, especialmente por la mañana.

En ese sentido, la Empresa de Pasajeros informa a la ciudadanía que se realizarán los siguientes cambios hasta que el espacio de circulación quede despejado:

Trolebús

Sentido norte – sur: Hasta la parada Santa Clara, desde donde se realizará el giro de retorno hacia la estación El Labrador.

Sentido sur – norte: Hasta la parada La Recoleta, desde donde se realizará el giro de retorno hacia las estaciones El Recreo y Quitumbe.

Se prevé el cierre de las paradas Santo Domingo, Plaza Chica, Plaza del Teatro, Plaza Marín, Hermano Miguel, Banco Central y Alameda.

Ecovía

Se cierra en ambos sentidos las paradas Casa de la Cultura, Galo Plaza, Manuela Cañizares, Baca Ortiz y Orellana; sin embargo, los buses tomarán un desvío sin que sea necesario realizar giros de retorno, es decir que las y los usuarios podrán seguir en el mismo autobús hasta llegar a las estaciones, tanto del norte como del sur de la ciudad.

Asimismo, se exhorta a la ciudadanía a seguir los canales oficiales del Municipio de Quito y de la Empresa de Pasajeros, ya que el personal de operación y el centro de control gestionarán el funcionamiento de los circuitos para que el servicio tenga la menor afectación.