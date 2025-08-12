Cuenca recibió 84 mil turistas y generó USD 16 millones en feriado del 10 de Agosto

Cuenca vivió un feriado dinámico y lleno de movimiento turístico, cultural y comercial entre el 8 y 11 de agosto. La ciudad recibió 84.470 visitantes, con una ocupación hotelera promedio del 87%, alcanzando picos cercanos al 99% el sábado y domingo.
Impacto económico y turismo en auge
El turismo dejó un impacto económico de 16,23 millones de dólares, con la mayoría de visitantes nacionales (92,7%) y un 7,3% extranjeros. Las ventas en comercios superaron los 2 millones de dólares.
Cultura y mercados activos
Durante el feriado, se realizaron 15 eventos culturales que convocaron a casi 8 mil asistentes, y los mercados municipales recibieron a más de 122 mil visitantes, siendo El Arenal el más concurrido.
Movilidad eficiente
La movilidad fue eficiente con más de 64 mil usuarios del Tranvía, 38 mil pasajeros en la Terminal Terrestre y 3 mil en el aeropuerto Mariscal La Mar.
La Alcaldía de Cuenca resaltó que estos resultados reflejan el compromiso institucional y ciudadano para fortalecer la economía, la cultura y el turismo local.