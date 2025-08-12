Cuenca recibió 84 mil turistas y generó USD 16 millones en feriado del 10 de Agosto

Cuenca recibió a miles de turistas durante el feriado de agosto

Cuenca vivió un feriado dinámico y lleno de movimiento turístico, cultural y comercial entre el 8 y 11 de agosto. La ciudad recibió 84.470 visitantes, con una ocupación hotelera promedio del 87%, alcanzando picos cercanos al 99% el sábado y domingo.

Cuenca Cuenca recibió más de 84 mil visitantes y generó USD 16 millones durante el feriado del 10 de Agosto (Cortesía)

Impacto económico y turismo en auge

El turismo dejó un impacto económico de 16,23 millones de dólares, con la mayoría de visitantes nacionales (92,7%) y un 7,3% extranjeros. Las ventas en comercios superaron los 2 millones de dólares.

Cultura y mercados activos

Durante el feriado, se realizaron 15 eventos culturales que convocaron a casi 8 mil asistentes, y los mercados municipales recibieron a más de 122 mil visitantes, siendo El Arenal el más concurrido.

Cuenca feriado Cuenca recibió a miles de turistas durante el feriado de agosto (Cortesía)

Movilidad eficiente

La movilidad fue eficiente con más de 64 mil usuarios del Tranvía, 38 mil pasajeros en la Terminal Terrestre y 3 mil en el aeropuerto Mariscal La Mar.

La Alcaldía de Cuenca resaltó que estos resultados reflejan el compromiso institucional y ciudadano para fortalecer la economía, la cultura y el turismo local.