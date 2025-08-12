Noticias

Desmantelan en España red que vendía “retiros espirituales” con drogas, así funcionaban

Incluían alojamiento, varios días de estancia y el consumo de diferentes drogas psicotrópicas.

"Retiros espirituales" en Alicante ocultaban tráfico de drogas y sapos alucinógenos
Por Adela Araujo

Una operación policial en Pedreguer, Alicante, España, logró desarticular una organización que ofrecía “retiros espirituales” donde se consumían sustancias alucinógenas y drogas psicoactivas.

La red utilizaba plataformas digitales para promocionar sus servicios como experiencias místicas y terapéuticas, atrayendo clientes de diversas partes del mundo.

(Foto: Pexels)
Arresto. (Foto: Pexels)

Tres personas fueron arrestadas y cinco más están bajo investigación por su posible implicación en esta red criminal que comercializaba paquetes que superaban los 1.000 euros por persona.

Drogas y productos incautados

Durante el allanamiento, las autoridades encontraron y confiscaron grandes cantidades de sustancias alucinógenas como ayahuasca, secreciones del sapo kambó, mimosa pudica, semillas de harmal, cactus de San Pedro y medicamentos como metilfenidato.

Las sesiones grupales se realizaban en un chalet, donde hasta veinte participantes eran guiados por personas sin formación médica. Además, un laboratorio improvisado y con condiciones insalubres era utilizado para preparar las mezclas que se les suministraban.

Operaciones financieras y acusaciones legales

Las investigaciones revelaron que la organización generó ingresos significativos en efectivo, los cuales fueron transferidos a través de múltiples cuentas bancarias en diferentes países para dificultar su rastreo.

Yoga
Yoga Yoga (Freepik)

Los detenidos enfrentan cargos por tráfico de drogas, lavado de dinero y pertenencia a organización criminal.


