Así se despidió María Claudia Tarazona, esposa de Miguel Uribe Turbay, tras el fallecimiento del político

La abogada María Claudia Tarazona, esposa del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, compartió un sentido mensaje en redes sociales tras la muerte del político, ocurrida el 11 de agosto como consecuencia de las graves heridas sufridas en un atentado armado en Bogotá el pasado 7 de junio.

En una publicación en Instagram, Tarazona escribió:

“Siempre serás el amor de mi vida. Gracias por una vida llena de amor, gracias por ser un papá para las niñas, el mejor papá para Alejandro. Pido a Dios me muestre el camino para aprender a vivir sin ti. Nuestro amor trasciende este plano físico. Espérame, que cuando cumpla mi promesa con nuestros hijos, iré a buscarte y tendremos nuestra segunda oportunidad. Descansa en paz, amor de mi vida, yo cuidaré a nuestros hijos”.

Un mensaje que conmocionó a Colombia

El texto, acompañado de una fotografía en la que aparece junto a Uribe Turbay, generó miles de reacciones y comentarios de apoyo en cuestión de horas. La publicación refleja el profundo dolor de la familia y la conexión que mantuvieron durante más de una década.

Desde el atentado, María Claudia se convirtió en una voz constante en redes sociales, compartiendo actualizaciones sobre el estado de salud de su esposo y agradeciendo las muestras de solidaridad de ciudadanos, colegas y figuras políticas.

Una historia de amor de más de 11 años

Miguel Uribe Turbay y María Claudia Tarazona contrajeron matrimonio en 2016, pero su relación comenzó en 2011, cuando se conocieron durante la campaña de Uribe al Concejo de Bogotá. En ese entonces, Tarazona trabajaba en proyectos de cooperación internacional para el desarrollo social, mientras él daba sus primeros pasos en política.

De acuerdo con Winston González, ofreció una entrevista a El Tiempo en la que reveló que Tarazona era estratega de la campaña de Uribe, fue el propio candidato quien le propuso trabajar en su equipo. Aunque su participación inicial fue discreta, con el tiempo se convirtió en un pilar fundamental en su vida personal y profesional.

Perfil discreto pero comprometido

Oriunda del departamento de Sucre y abogada de profesión, María Claudia Tarazona ha mantenido un bajo perfil mediático pese a su cercanía con la política. Se ha dedicado al cuidado de su familia y a respaldar los proyectos de su esposo, desde su candidatura a la Alcaldía de Bogotá hasta su labor en el Senado.