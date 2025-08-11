Uno de los últimos mensajes de Miguel Uribe antes de caer en coma

En su última aparición pública, Miguel Uribe Turbay enfatizó en el foro de Asobancaria su visión para Colombia: “Un país sin violencia es mi propósito de vida”, pocas horas antes de ser víctima del atentado que finalmente conmocionó al país. Sus palabras, dichas el 5 de junio durante el debate de precandidatos presidenciales, resuenan ahora como un símbolo de su compromiso con la paz.

¿Qué dijo Miguel Uribe Turbay en el foro de Asobancaria?

Durante el debate del 5 de junio en el foro de Asobancaria, Uribe Turbay afirmó con determinación:

“Un país sin violencia es mi propósito de vida, porque la paz no es impunidad, y la seguridad tampoco representa más violencia. El único camino para la paz es seguridad”.

Estas palabras reflejaron su enfoque centrado en la unión, la justicia y la defensa del estado de derecho, posicionándose como uno de los precandidatos más firmes en materia de seguridad y gobernabilidad.

¿Por qué resuena hoy este mensaje?

Este mensaje adquiere una carga simbólica profunda tras el atentado del 7 de junio en Bogotá, cuando Uribe Turbay fue baleado durante un acto público y luego falleció el 11 de agosto, tras dos meses de lucha por su vida

Su firme apuesta por “un país sin violencia” resuena ahora como un llamado a fortalecer la democracia y combatir la polarización. Además, impulsa el debate sobre cómo proteger a las figuras políticas en un contexto marcado por la violencia política.