Golpean a taxista en un intento de robo con arma de fuego en el sur de Quito

Un taxista de una aplicación fue víctima de un intento de robo la mañana de este domingo en el sur de Quito. El hecho ocurrió a la altura de la gasolinera, ubicada en la avenida Pedro Vicente Maldonado, según información de la Policía Nacional.

Uniformados que patrullaban la zona recibieron una alerta sobre un posible asalto. Al llegar al lugar, encontraron un vehículo estacionado a un costado de la gasolinera.

Dentro del auto estaba el conductor de la unidad, quien relató que minutos antes había tomado una carrera solicitada por la aplicación. El pasajero, en un momento del trayecto, habría intentado sustraerle sus pertenencias utilizando aparentemente un arma de fuego.

Durante el forcejeo, el agresor le propinó un golpe en el rostro y huyó del lugar, dejando el arma dentro del vehículo. La Policía informó que se comunicó de inmediato la novedad al ECU 911 para coordinar las acciones correspondientes.

El conductor resultó con lesiones visibles en la cara, mientras agentes recopilaron indicios y levantaron el arma abandonada como parte de las evidencias del caso.



