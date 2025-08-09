Esto se sabe de los asesinados a tiros en la urbanización la vía a Salitre

La madrugada del sábado 9 de agosto, un violento ataque armado en la urbanización Málaga 2, ubicada en el kilómetro 15 de la vía a Salitre, en Daule, dejó dos personas muertas. En la planta baja de una vivienda, en un área de recreación con mesa de billar, fue hallado el cuerpo de Jairo B., de 27 años, mientras que en un dormitorio del segundo piso yacía Enrique P., de 36 años.

PUBLICIDAD

Ambos presentaban múltiples impactos de bala. Según la Policía, el primero registraba antecedentes por tráfico ilícito de drogas, por lo que estuvo detenido en 2021. De hecho, esa información consta en la página oficial del de la Función Judicial. Mientras que el segundo figuraba como denunciante en casos de robo en 2011 y 2020.

Así ocurrió el ataque

De acuerdo con el informe preliminar, a las 02:30 una camioneta negra ingresó al conjunto residencial. Cinco sujetos encapuchados descendieron del vehículo, amenazaron a los guardias con armas de fuego y les sustrajeron dos pistolas marca Pietro Beretta. También desconectaron los sistemas de comunicación antes de dirigirse a la vivienda donde perpetraron el ataque.

Tras aproximadamente 10 minutos, los agresores abandonaron el lugar en el mismo vehículo. Al ingresar los agentes policiales, encontraron a las víctimas sin vida y levantaron como indicios 25 vainas calibre 5.56 mm, 2 vainas calibre 9 mm, un cartucho, dos balas deformadas y un DVR.

Posible ajuste de cuentas

Aunque la motivación del crimen no ha sido confirmada, un oficial indicó que, por los antecedentes de uno de los fallecidos, no se descarta un ajuste de cuentas.

Reclamo de los residentes

La asociación de propietarios de la urbanización denunció que la asistencia policial llegó cerca de una hora después del llamado al ECU-911. El comunicado señala que los atacantes no solo desarmaron a los guardias y robaron sus teléfonos, sino que también bloquearon cualquier intento de comunicación.

La Policía mantiene abiertas las investigaciones para identificar a los responsables y esclarecer este doble asesinato que evidencia la creciente violencia en zonas residenciales cerradas de la provincia del Guayas.