Desesperación en Gaza: Balcón se derrumba durante entrega de ayuda - Fuente: Video de X

La desesperación por recibir alimentos y medicinas se transformó en tragedia en Gaza. Un balcón colapsó durante una distribución de ayuda humanitaria, dejando varias personas heridas y profundizando el drama que vive esta región en conflicto.

Tragedia captada en video

En medio del caos que caracteriza a muchas entregas de ayuda internacional, un grupo de residentes se agolpó en un edificio para recibir suministros médicos y víveres. La sobrecarga de personas provocó el derrumbe de un balcón, que no soportó el peso de la multitud.

Hasta el momento, se reportan varios heridos de gravedad, entre ellos mujeres y niños. Equipos médicos improvisados atendieron a los afectados. La situación humanitaria en Gaza sigue deteriorándose, con miles de personas sin acceso a agua potable, electricidad, alimentos o servicios médicos.

La emergencia alimentaria en Gaza ha provocado la muerte de numerosas personas, en su mayoría niños, que enfrentan condiciones extremas de desnutrición y escasas oportunidades de sobrevivir. Esta situación se agrava en el contexto de un conflicto prolongado, vinculado a la ocupación israelí del territorio.