¡De infarto! Maestra fallece en motel durante encuentro con estudiante

Una noticia ha conmocionado a los habitantes de Santa Cruz Xoxocotlán, México, luego de que una maestra fuera hallada sin vida en el interior de un motel de la localidad. Según reportes preliminares, la víctima habría sufrido un infarto repentino mientras se encontraba acompañada de un joven que, presuntamente, era su alumno.

¿Qué pasó?

De acuerdo a diario El Tiempo, la mujer, identificada como Leticia, de 42 años, ingresó al establecimiento junto a un joven menor de edad, aparentemente su alumno. Minutos después de haber entrado en la habitación, el acompañante salió desesperado en busca de ayuda al notar que la mujer no respondía.

Personal del motel llamó inmediatamente a los servicios de emergencia. Al llegar al sitio, los paramédicos intentaron reanimarla, pero confirmaron que la docente ya no tenía signos vitales.

Investigaciones en curso

Las primeras investigaciones apuntan a que la causa del fallecimiento podría tratarse de un paro cardíaco fulminante, aunque se espera el informe oficial de medicina legal para esclarecer el caso.

El joven, de 14 años, en estado de shock emocional, fue atendido por profesionales médicos debido a una fuerte crisis nerviosa provocada por el suceso.

Una maestra muy querida

Leticia era una figura muy apreciada en su comunidad. Contaba con una amplia trayectoria en el ámbito educativo y era reconocida por su dedicación a la enseñanza. Compañeros de trabajo, estudiantes y vecinos expresaron su pesar ante lo ocurrido.

Sin embargo, el hecho ha generado consternación tanto en la comunidad educativa como en el entorno local, donde se pide respeto y prudencia ante la delicadeza del caso.