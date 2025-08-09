Policía asegura que no es la mujer del video viral íntimo en una patrulla de México

Isabela Segundo, agente de la Policía Metropolitana en México, aseguró que no es la mujer que aparece en un video íntimo grabado dentro de una patrulla y que se viralizó en redes sociales. La oficial, antes de cerrar sus perfiles digitales por la presión mediática, pidió frenar la difusión de su imagen y acusó difamación.

PUBLICIDAD

En un mensaje difundido en redes, Segundo aclaró que no tiene relación con el material y que existen diferencias evidentes entre ella y la persona grabada: “Mi uniforme es negro, el de la mujer en el video es azul. Además, las facciones faciales no coinciden”. La agente señaló que pertenece al agrupamiento de la Policía Metropolitana, mientras que la persona del clip vestía el uniforme azul de otro sector.

La oficial aseguró que la confusión y el uso indebido de su imagen podrían afectarla en el plano laboral y personal. Usuarios en redes sociales han compartido comparaciones y fotografías que ella califica como falsas, lo que la llevó a eliminar sus cuentas para evitar mayor hostigamiento.

Facebook

Facebook

Facebook

Investigación oficial

El video, grabado presuntamente por un ciudadano desde el exterior de la patrulla, muestra a dos uniformados manteniendo conductas sexuales en los asientos delanteros. Las imágenes generaron críticas y cuestionamientos a la corporación.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México informó el 5 de agosto que los elementos implicados fueron identificados y citados a declarar. El caso está bajo investigación de la Dirección General de Asuntos Internos.

“La SSC no tolerará actos contrarios a los protocolos policiales ni a los principios institucionales. Todo caso fuera de la normatividad será investigado y sancionado conforme a derecho”, señaló la dependencia en un comunicado.



