Asaltaron una farmacia, amenazaron a la trabajadora y, al intentar huir, fueron sorprendidos por la Policía en Quito. Imagen: Policía Nacional

La rápida reacción de la Policía Nacional permitió la aprehensión de dos ciudadanos de nacionalidad extranjera que, la tarde del miércoles 6 de agosto de 2025, habrían asaltado una farmacia en el norte de Quito.

PUBLICIDAD

[ - Lea También: Vehículos robados, armas y droga hallados en discoteca de La Foch dejan seis detenidos en QuitoOpens in new window ]

El hecho se registró alrededor de las 14:40 en la avenida Brasil, cuando agentes de la Policía escucharon gritos provenientes de una sucursal de una farmacia. Al ingresar, una trabajadora denunció que minutos antes había sido víctima de un asalto perpetrado por dos personas, quienes la amenazaron e intimidaron para sustraer varios objetos del local.

Persecución e interceptación

Los presuntos responsables huyeron a pie, pero fueron perseguidos e interceptados por uniformados metros más adelante, en la avenida Río Amazonas. Según el reporte policial al que tuvo acceso Metro Ecuador, al notar la presencia de los agentes, intentaron romper los objetos robados para deshacerse de las evidencias.

En su poder se hallaron todos los artículos sustraídos, por lo que se procedió a su aprehensión en flagrancia.

Los detenidos

Los capturados fueron identificados como:

Martha R. , de 31 años, nacionalidad extranjera.

, de 31 años, nacionalidad extranjera. Muñoz U., de 35 años, nacionalidad extranjera.

La Policía indicó que durante el procedimiento se respetaron los principios de legalidad, necesidad y proporcionalidad, en estricto apego a los derechos humanos.

La víctima fue informada sobre el proceso legal a seguir ante la autoridad competente. El hecho fue comunicado de inmediato al ECU 911.