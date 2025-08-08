Vehículos robados, armas y droga hallados en discoteca de La Foch dejan seis detenidos en Quito. Imagen: Policía Nacional

La Policía Nacional informó que seis personas fueron aprehendidas en dos operativos distintos realizados entre la noche del jueves 7 y la madrugada del viernes 8 de agosto de 2025, en los sectores de la Mariscal y Las Casas, en Quito. En los procedimientos se incautaron armas de fuego, municiones, sustancias sujetas a fiscalización y un vehículo con reporte de robo.

Primer operativo: allanamiento en la Mariscal

El primer caso se registró alrededor de las 22:30 del jueves en el sector de la Plaza Foch, durante un operativo conjunto entre la Policía, Fuerzas Armadas y personal de tránsito.

Agentes detuvieron la marcha de una motocicleta, conducida por Hassler A. (extranjero), que presentaba el número de chasis ilegible y cuyo conductor no portaba documentos. El implicado solicitó acompañamiento a su domicilio para retirar la documentación, pero al llegar, la propietaria del inmueble alertó que sus inquilinos actuaban de manera sospechosa.

Con autorización de la dueña, los uniformados ingresaron y hallaron en el primer piso:

1 pistola marca Taurus color plateada

1 alimentadora

16 municiones calibre 9mm

Sustancia blanquecina presumiblemente droga

La motocicleta involucrada

En el sitio fueron aprehendidas Brigith R. (ecuatoriana), Zolinka C. (extranjera) y el conductor de la moto.



Segundo operativo: vehículo robado y marihuana

El segundo procedimiento ocurrió a las 00:30 del viernes en la Sexta Transversal y Humberto Albornoz, sector Las Casas. Allí, policías detectaron un vehículo color plateado, con tres ocupantes: Richard R. (extranjero), Nehitan M. (ecuatoriano) y Anyimar E. (extranjero).

Durante el registro, en la estructura de la calefacción del costado derecho se halló un revólver con seis cartuchos sin percutir. El conductor indicó que los documentos del vehículo estaban en su lugar de trabajo, una discoteca de La Mariscal. En ese sitio, los agentes encontraron la matrícula junto a una funda transparente con una sustancia vegetal verdosa (posiblemente marihuana) y cigarrillos artesanales con el mismo contenido.

La verificación en el sistema policial determinó que la matrícula no coincidía con el vehículo y que este registraba una alerta de robo, perteneciendo a otro ciudadano.



A disposición de la justicia

Los seis aprehendidos fueron puestos a órdenes de la autoridad competente. Entre las evidencias levantadas constan:

2 armas de fuego (pistola y revólver)

Municiones calibre 9mm y cartuchos sin percutir

Sustancias sujetas a fiscalización (presunta marihuana y sustancia blanquecina)

Motocicleta y vehículo con reporte de robo

La Policía reiteró que los operativos de control continuarán en la capital para combatir la tenencia ilegal de armas y el microtráfico.