Persecución en el norte de Quito termina con la captura de un hombre armado. Imagen: Policía Nacional

Una persecución policial registrada en el norte de Quito culminó con la aprehensión de un hombre y el decomiso de un arma de fuego, según informó la Policía Nacional. El hecho se produjo cuando agentes del Grupo de Operaciones Motorizadas (GOM) patrullaban en la intersección de las avenidas Santiago Videla y Galo Plaza Lasso.

PUBLICIDAD

[ - Lea También: Alertan en Quito sobre nueva modalidad de robo: “¿Puedo hacer una oración por ti?”Opens in new window ]

Los uniformados detectaron una motocicleta roja con dos ocupantes, cuyo conductor aceleró intempestivamente al notar la presencia policial, desatando una fuga a alta velocidad por la avenida Galo Plaza Lasso. Durante el trayecto, los sospechosos ignoraron las órdenes de detenerse y condujeron de forma temeraria, poniendo en riesgo a peatones y otros vehículos.

La captura y hallazgo del arma

El copiloto fue interceptado en la avenida Río Amazonas e Isaac Albéniz. En el registro superficial, la policía encontró en su bolsillo un celular en regular estado, sin patrón de bloqueo.

Durante la persecución, los agentes observaron que el copiloto arrojó un objeto a un costado de la vía. Al realizar un barrido en el sector de la avenida Galo Plaza Lasso y Rafael Ramos, encontraron un arma de fuego, que fue fijada y levantada por personal de la Unidad de Criminalística (UCM).

Persecución en el norte de Quito termina con la captura de un hombre armado. Imagen: Policía Nacional

Identificación y procedimiento legal

El detenido fue identificado como Stivven C., de 24 años, de nacionalidad ecuatoriana. Fue aprehendido.

El conductor de la motocicleta logró escapar y continúa siendo buscado por las unidades policiales. La novedad fue reportada al ECU 911 para las acciones correspondientes.