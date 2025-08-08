Alertan en Quito sobre nueva modalidad de robo: “¿Puedo hacer una oración por ti?”

En redes sociales circula el testimonio de una joven quiteña que asegura haber sido víctima de un intento de robo bajo una modalidad poco común, pero que —según advierte— se está volviendo recurrente: personas que se acercan con la frase “¿Puedo hacer una oración por ti?” para, presuntamente, distraer y sustraer pertenencias.

La joven relató que el hecho ocurrió dentro de un centro comercial de Quito, un lugar donde pensó que estaría segura. “Me pasó dos veces en menos de una hora, y con personas distintas”, afirmó.

El relato

Según su testimonio, mientras realizaba compras, una chica joven se le acercó de forma amable y extendió las manos diciendo: “¿Puedo hacer una oración por ti?”. La denunciante reaccionó de inmediato, cambió de posición su celular y se alejó. Minutos después, notó la presencia de varios hombres que ya habían rondado la zona.

Más tarde, otra mujer —diferente a la primera— repitió la misma pregunta. La situación generó más sospechas, ya que en ambos casos había otras personas merodeando cerca. “Me di cuenta de que no era una persona aislada, sino un grupo”, comentó.

Advertencia de otros clientes

Una clienta que presenció el segundo incidente le advirtió que estas personas podrían “marear” a la víctima o escupirle para generar confusión y facilitar el robo. El personal de la tienda fue alertado y procedió a sacar a una de las sospechosas del local.

Recomendación policial

La Policía Nacional recomienda a la ciudadanía que, ante actitudes sospechosas o inusuales, llame inmediatamente al ECU 911, para que unidades policiales se acerquen y tomen acciones contra este tipo de bandas que operan con roles definidos en la capital.

Llamado a la precaución

La joven enfatizó que este tipo de situaciones no solo ocurren en la calle, sino también en lugares con seguridad y cámaras. “Sentí que podía relajarme en un centro comercial, pero me di cuenta de que no se puede bajar la guardia en ningún lado”, expresó.

El caso ha generado conversación en redes sociales y varios usuarios aseguran haber vivido episodios similares, especialmente en espacios concurridos.