Tres detenidos por la muerte de Fernandito, niño asesinado por deuda de 55 dólares

Tres individuos fueron arrestados y llevados al penal de Nezahualcóyotl debido a su supuesta implicación en el asesinato de Fernandito, un niño de cinco años que fue asesinado después de haber sido, según se informa, utilizado como aval por una deuda de mil pesos, aproximadamente 55 dólares.

PUBLICIDAD

El delito en perjuicio del joven Fernandito tuvo lugar en la localidad de Los Reyes, perteneciente al municipio de La Paz en el Estado de México (Edomex).

Tres presuntos implicados ingresan al penal de Nezahualcóyotl

Las personas arrestadas fueron reconocidas bajo los nombres de Carlos “N”, Ana Lilia “N” y Lilia “N”. Se les acusa de participar en crímenes relacionados con la desaparición de una persona y el homicidio de un menor de edad, según comunicó la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM).

Las autoridades los ingresaron a la prisión este jueves 7 de agosto, después de ejecutar las órdenes de arresto correspondientes.

¿Por qué los prestamistas asesinaron a Fernandito?

Según el estudio, debido a la impago por parte de la madre y el padrastro del niño, los prestamistas habrían llevado a Fernandito como una supuesta “garantía” para obligar al “cumplimiento de la deuda,” que se elevaba a únicamente “mil pesos.”

Días más tarde, encontraron el cadáver del niño sin vida dentro de un costal, en condiciones que siguen siendo objeto de investigación.

Fiscalía de Edomex continúa con las indagatorias del caso

El caso del pequeño Fernandito ha generado conmoción y profunda indignación entre la sociedad mexicana, debido a la violencia del crimen y a la juventud de la víctima.

PUBLICIDAD

La FGJEM comunicó que se está avanzando con las investigaciones para aclarar el motivo específico de la muerte y establecer el nivel de involucramiento de cada persona implicada.