“Lo trataban como un perro”: Los últimos momentos de Fernandito, menor usado como garantía de una deuda de 55 dólares

El menor de cinco años fue hallado sin vida en una vecindad de Los Reyes La Paz, tras días de maltrato y negligencia institucional.

En Los Reyes La Paz, Estado de México, fue hallado sin vida un niño de cinco años, llamado Fernandito, dentro de bolsas de plástico en un conjunto habitacional de la colonia Ejidal El Pino. Informes indican que el pequeño fue retenido como forma de pago por una deuda de mil pesos, que equivale a unos 55 dólares aproximadamente.

PUBLICIDAD

Desde el 28 de julio, Fernandito soportó condiciones de vida difíciles y fue víctima de violencia física. Los residentes del área informaron que buscaron apoyo del Desarrollo Integral de la Familia (DIF), sin embargo, no obtuvieron ninguna respuesta.

Maltrato infantil por deuda de 55 dólares

Los residentes afirmaron que el niño fue víctima de abusos desde que fue llevado a la casa de los captores. “Aquí lo maltrataban mucho las personas que lo tenían. Le pegaban, lo trataban como un perro, porque lo tenían amarrado, le aventaban la comida al piso y lo obligaban a comerla así”, comentó Karen Reséndiz, una vecina del lugar.

Del mismo modo, describió cómo asistieron a la madre del niño para presentar las denuncias y la llegada tardía de las autoridades. “Ya habían presentado un documento indicando que tenían aquí a un niño que era suyo, que se lo habían arrebatado a su mamá. No se hizo nada… del DIF no les hicieron caso“, comentó la vecina.

No fue sino hasta el 4 de agosto, después de la presión ejercida por la comunidad y la participación de la Fiscalía estatal, que los agentes de policía entraron en la propiedad situada en la calle Carmen Serdán y encontraron el cadáver del menor, quien había estado muerto durante varios días.

La información provocó malestar tanto entre los residentes como en los usuarios de internet, quienes criticaron al DIF por su supuesta falta de acción frente a las quejas anteriores.

Como reacción, el Gobierno Municipal de La Paz difundió un comunicado expresando su pesar por el fallecimiento y garantizó que el DIF proporcionará apoyo y seguimiento legal a la familia, a pesar de no haber intervenido previamente al deceso. Hasta el momento, la entidad ha optado por no hacer comentarios públicos sobre el asunto.