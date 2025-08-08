¿Quién fue Fernandito, el niño que perdió la vida por una deuda de 55 dólares?

Fernandito tenía únicamente cinco años cuando fue retenido por una pareja como “garantía” de pago debido a que su madre y su padrastro no pudieron pagar un préstamo. Una semana después, su cuerpo fue hallado sin vida dentro de bolsas, en una casa de la colonia Ejidal El Pinon, en Los Reyes La Paz, Edomex.

El incidente ha sacudido a los habitantes del municipio del Estado de México y ha levantado preocupaciones debido a la falta de acción de las autoridades frente a repetidas advertencias de la ciudadanía. Según los relatos, Marcelina, la madre del niño, junto con su pareja, solicitaron un préstamo de cerca de mil pesos. Al no poder reembolsarlo, entregaron al menor a los prestamistas, quienes lo mantuvieron bajo su custodia desde el 28 de julio pasado.

Una semana de maltrato

De acuerdo con los testimonios de los vecinos, Fernandito sufrió de agresiones físicas y emocionales de manera repetida a manos de sus captores: una pareja que rondaba los 50 a 55 años de edad junto con su hija de 25 años. Los testigos afirman que el niño era golpeado, atado, alimentado en el suelo y lavado con agua fría en un lavadero.

“Lo trataban como un animalito”, contó Karen Reséndiz, residente de la zona, quien solía cuidar a Fernandito en el pasado. “Se lo llevaron como forma de asegurar un pago y jamás lo regresaron. Aunque presentamos denuncias, nadie tomó cartas en el asunto”.

Autoridades ignoraron las alertas

Los residentes aseguraron haber solicitado auxilio al DIF y a la policía local en múltiples ocasiones, sin recibir una respuesta. No fue sino hasta el 4 de agosto, una semana después del supuesto “rescate”, que finalmente entraron en la casa. El cadáver del niño fue encontrado sin signos de vida y en un avanzado estado de descomposición, escondido dentro de algunas bolsas.

“El DIF no les prestó atención y les indicaron que acudieran a la Fiscalía. Esos días fueron determinantes”, expresó una residente del área.

Un niño víctima desde el inicio

Fernandito experimentaba una vida en extrema carencia. De acuerdo con personas que lo conocieron, su padrastro lo agredía en el hogar y le privaba de alimentos. “El niño venía a pedirnos un taco. A veces se robaba comida y la escondía. Su vida ya era difícil antes de esto”, contó Reséndiz.

Hay tres detenidos

La Fiscalía del Estado de México comunicó que se ha arrestado a tres individuos relacionados con su posible implicación en la muerte del niño. A pesar de esto, los residentes demandan justicia y critican la falta de acción de las entidades responsables de la protección infantil.

Por ahora, el Sistema DIF municipal ha optado por no emitir comentarios sobre el asunto, mientras la frustración aumenta por un incidente que podría haber sido prevenido.