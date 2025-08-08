Inundación en la Av. Mariscal Sucre afecta tránsito en el sector de El Condado, en Quito. Imagen: ECU 911

La tarde de este viernes 8 de agosto de 2025, las cámaras de videovigilancia del ECU 911 registraron una acumulación de agua que provocó inundación en la avenida Mariscal Sucre y Rumihurco, en el sector de El Condado, norte de Quito.

PUBLICIDAD

[ - Lea También: Dos personas fallecen y tres resultan heridas en siniestro de tránsito en la curva de Santa Rosa, al sur de QuitoOpens in new window ]

El incidente generó complicaciones en la movilidad, por lo que desde la central de emergencias se coordinó la intervención de EPMAPS y la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT) para atender la situación y mitigar el riesgo para los conductores.

Recomendaciones a los ciudadanos

El ECU 911 exhortó a los conductores a tomar rutas alternas y circular con precaución mientras se realizan las labores para evacuar el agua acumulada. Además, recordó que ante cualquier emergencia se puede reportar a la línea única 9-1-1.

Hasta el momento no se han reportado personas afectadas por la inundación.