Dos personas fallecen y tres resultan heridas en siniestro de tránsito en la curva de Santa Rosa, al sur de Quito

Un grave siniestro de tránsito se registró este viernes en el sector conocido como la curva de Santa Rosa, límite cantonal, al sur de Quito. Según reportes preliminares, el accidente dejó dos personas fallecidas y tres heridas, quienes recibieron atención prehospitalaria en el sitio.

Equipos de socorro acudieron de inmediato para brindar asistencia a las víctimas y coordinar el traslado de los heridos hacia casas de salud.

Hasta el momento no se han revelado las identidades de los involucrados ni las causas del accidente.

Las autoridades mantienen el control en la zona mientras se realizan las investigaciones correspondientes para determinar las circunstancias en que ocurrió el siniestro.