La actriz brasileña de cine para adultos, Victoria Beatriz, falleció a los 28 años tras permanecer varios días internada en una casa de salud, según reportaron distintos medios de comunicación peruanos.

PUBLICIDAD

[ - Lea También: Se mudó a Estados Unidos para tener éxito en la moda y la encontraron sin vida en un yateOpens in new window ]

Victoria, quien trabajó en múltiples producciones de contenido explícito, era parte de Inka Productions, una reconocida industria audiovisual con base en Perú. A través de su cuenta oficial de Instagram, la productora confirmó su deceso con un video tipo homenaje.

“La familia Inka Productions está profundamente conmovida por la partida de nuestra querida Victoria Beatriz. Su alegría, su calidez y la luz que transmitía en cada momento dejaron una huella imborrable en todos los que tuvimos el privilegio de conocerla”, señala el mensaje publicado.

Asimismo, extendieron sus condolencias a los allegados de la actriz. “Enviamos nuestras más sinceras y sentidas condolencias a su familia, amigos y a cada fan que la llevó en el corazón. Sus recuerdos permanecerán vivos por siempre”.

Actriz brasileña de cine para adultos fallece a los 28 años. Imagen: Captura de Pantalla

Victoria, originaria de Brasil, se consolidó como una de las figuras más conocidas del cine para adultos en Perú, con participación en diversos cortometrajes y largometrajes.

Hasta el momento, se desconoce la causa de su fallecimiento, así como los motivos por los cuales permaneció hospitalizada durante varios días.