Se mudó a Estados Unidos para tener éxito en la moda y la encontraron sin vida en un yate

La Policía de Nueva York investiga la misteriosa muerte de Martha Nolan-O’Slatarra, una empresaria y diseñadora de moda de 33 años, que fue hallada sin vida la madrugada del martes 5 de agosto a bordo de un yate en el exclusivo Montauk Yacht Club, en Long Island.

Emergencia en el muelle

Según reportes de ABC News, trabajadores del club náutico escucharon gritos provenientes del muelle y alertaron al 911. La policía de East Hampton Town acudió al lugar, donde encontró el cuerpo inconsciente de la diseñadora irlandesa dentro de un barco privado.

A pesar de los esfuerzos de paramédicos y personal del balneario por reanimarla con técnicas de RCP, Nolan-O’Slatarra fue declarada muerta en el sitio.

La investigación preliminar y el primer examen médico no fueron concluyentes respecto a la causa de muerte. Se está a la espera de una autopsia oficial, a cargo de la Oficina del Médico Forense del Condado de Suffolk.

Empresaria reconocida

Originaria de Carlow, Irlanda, Nolan-O’Slatarra migró a Manhattan impulsada por su amor por los viajes y el marketing. Allí fundó East x East, una marca de ropa de resort con enfoque sustentable.

“Siempre supe que quería tener éxito, que estaba impulsada por el dinero, impulsada por los negocios, y que la moda es una industria difícil”, dijo en una entrevista con el Irish Independent.

Tenía formación en comercio y marketing digital en la UCD Michael Smurfit Graduate Business School, además de ser exalumna del St. Leo’s College en Carlow.

Reacciones y duelo

El Montauk Yacht Club calificó el hecho como un “trágico incidente” y afirmó estar cooperando plenamente con las autoridades.

Desde Irlanda, el primer ministro Micheál Martin expresó que se trata de un “golpe devastador para la familia y la comunidad de Carlow”.

Por su parte, su amigo y socio Dylan Grace la despidió con un mensaje en redes sociales: “Soñamos en grande juntos, nos reímos más de lo que nadie más podía entender. Estoy agradecido de haberte tenido en mi vida. Te amo mucho, Mar”.

Las autoridades neoyorquinas continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias exactas del fallecimiento.