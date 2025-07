¿Quién era Keyla Andreina González, asesinada cuando transmitía en vivo en Guayaquil?

Keyla Andreina González Mercado, de 28 años, fue asesinada de un disparo en la cabeza la madrugada del sábado 26 de julio de 2025, en su vivienda ubicada en las calles 28 y Capitán Nájera, en el suburbio de Guayaquil.

La joven estaba compartiendo bebidas con su mejor amiga y el novio de esta, quien fue identificado como Manuel Andrés A., quien sería el presunto asesino.

Un video en vivo registró sus últimas palabras

Keyla estaba transmitiendo en vivo para TikTok pero se encontraba realizando bromas con sus amigos.

“Me das dos tiros en la cabeza, Manuelito, pero ahora no. Si me vas a matar, me dejas bien muerta, pero bien muerta para no sentir nada. No quiero sufrir, no quiero sufrir”, se le escucha decir entre risas sin imaginar que serían sus últimas palabras.

Momento exacto del crimen de Keyla González

La joven era la menor de tres hermanas, no tenía hijos y mantenía una vida tranquila en su barrio del suroeste de la ciudad.

Última publicación de Keyla en redes sociales:

La mujer era muy activa en su cuenta de TikTok donde solía publicar fotos y videos.

Su último video fue hace tres días donde escribió: “La meta es clara, seguir siendo buena mujer, ir de la mano de Dios. Ser una mujer sencilla y humilde, sin hacerle daño a nadie”.

Policía busca al presunto responsable

Hasta el momento, Manuel A. permanece prófugo. La Policía Nacional continúa con las investigaciones para esclarecer el crimen y dar con el paradero del sospechoso.

El caso ha encendido el debate en redes sociales sobre la violencia contra las mujeres y el papel de las redes en la exposición de estos hechos violentos.