“Si me vas a matar, déjame bien muerta”: Joven transmitía en vivo y fue asesinada en Guayaquil

La madrugada del sábado 26 de julio de 2025, una transmisión en vivo en TikTok terminó en tragedia en el suburbio de Guayaquil.

Keyla Andreina González Mercado, de 28 años, fue asesinada mientras compartía un momento de ocio con amigos en una vivienda ubicada en las calles 28 y Capitán Nájera.

El video: una conversación que terminó en crimen

En el video, que dura cerca de cuatro minutos, se observa a Keyla en tono relajado, riendo y bromeando con sus acompañantes. Entre ellos estaba Manuel Andrés A. el presunto agresor, quien sería el novio de la amiga de la víctima.

En un momento del clip, ella comenta: “Si me vas a matar, me dejas bien muerta… no quiero sufrir”, sin saber que sus palabras cobrarían sentido segundos después.

Disparo fatal y registro en video

Instantes más tarde, el hombre presuntamente le disparó en la cabeza, provocando su muerte inmediata.

El impacto fue registrado por la cámara, y sus familiares confirmaron haber tenido acceso al video completo del suceso.

Investigación en curso

Las autoridades iniciaron la búsqueda del sospechoso, quien se dio a la fuga tras el ataque. La Policía Nacional está recabando evidencia y testimonios que permitan esclarecer los hechos.

Violencia de género y redes sociales

El caso ha generado conmoción en redes sociales y reabre el debate sobre la violencia de género y la exposición de hechos violentos en plataformas digitales.