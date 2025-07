“No dudé, aceleré con todo”: joven cuenta brutal intento de robo en el sur de Quito

“Estaba en mi carro, sola, y vi a un hombre con gorra acercándose raro. Me puse alerta. Sin previo aviso, el tipo se lanzó y trató de abrir la puerta, pero como estaba cerrada, no pudo. En ese segundo de susto, me moví por reflejo... y fue cuando rompieron la ventana del lado derecho”.

[ Así operan: video expone nueva modalidad de robo en Quito y GuayaquilOpens in new window ]

Este es parte del testimonio que un joven compartió en su cuenta de TikTok sobre un intento de asalto que casi termina en secuestro. Ocurrió en la transitada avenida Alonso de Angulo, en el sur de Quito. Su relato ya suma miles de reproducciones, y ha encendido las alertas sobre el modus operandi de bandas que operan a plena luz del día.

“La chica que estaba conmigo forcejeó con uno de los tipos, logró zafarse. Yo me fijé que no tenían armas de fuego y fue ahí cuando aceleré sin pensar. Nos fuimos como sea, pero el man quiso bloquear el carro. Aceleré con todo porque ya no era un robo, era una amenaza a nuestra seguridad física”.

El hecho revela un patrón de ataques como individuos que se acercan caminando, aparentando normalidad, y en segundos intentan forzar puertas, romper ventanas y amedrentar a las víctimas. Este tipo de asaltos, que antes se reportaban en zonas desoladas, ahora ocurren en calles concurridas y a plena luz del día.

Recomendaciones para conductores en Quito

Siempre activa el seguro de puertas.

No detengas tu atención si ves personas merodeando tu carro.

Si estás estacionado y ves algo sospechoso, prende el motor y aléjate.

No bajes la guardia en semáforos ni al detenerte en avenidas secundarias.

No vayas con las ventanas abajo.

“Tengan cuidado. Literalmente, fue un segundo. No den espacio. Si alguien se acerca al carro, simplemente váyanse”. Esa fue la última frase que dejó la víctima.