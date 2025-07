Así operan: video expone nueva modalidad de robo en Quito y Guayaquil

En las últimas semanas, una ola de denuncias ciudadanas ha tomado fuerza en redes sociales, especialmente en TikTok, donde varias mujeres jóvenes han advertido sobre una nueva modalidad de robo registrada en sectores concurridos del norte de Quito, en zonas cercanas a universidades.

PUBLICIDAD

Sin embargo, lo más alarmante es que las mismas personas han sido vistas operando en Guayaquil, lo que apuntaría a que se trata de una banda delictiva itinerante, que replica su forma de operar en distintas ciudades del país.

Denuncias ciudadanas en TikTok destapan los hechos

Según los testimonios recopilados, el modus operandi inicia con una solicitud amable de ayuda o indicaciones por parte de una mujer, con el fin de generar confianza y distraer a la víctima. Luego se suman otras personas, generalmente mujeres vestidas como si pertenecieran a una brigada médica.

Mientras la víctima está distraída, un tercer individuo se posiciona en la retaguardia, listo para actuar si se presenta una oportunidad para el robo o intimidación directa.

Video revela amenazas y violencia verbal

Un video viralizado recientemente en redes sociales muestra una escena grabada por una víctima, aparentemente en los exteriores de una universidad en Guayaquil. En las imágenes se evidencia cómo una mujer, simulando ser estudiante de medicina, increpa a la joven y la amenaza junto a otra persona.

Posteriormente, aparece un sujeto que se dirige a la joven con un tono agresivo, tras notar que está siendo grabado. En la grabación se escucha:

“Verás mija, nadie te va a pedir plata ni colaboración, sino que teníamos confusión porque pensamos que era un pitbull, si me entiendes... hey, párame bola mija”.

PUBLICIDAD

Ante la negativa de la joven a bajar el celular, el hombre insiste en que le muestre el teléfono para verificar si está grabando. Ella mantiene la calma. Entonces él lanza una amenaza directa:

“Escúchame bien, yo no soy de aquí, yo soy de Quevedo, yo soy sicario, escucharás bien pelada. Si me acerco educado es porque eres mujer. No me hagas sacar lo que tengo en la mochila y meterte dos tiros, ¿estamos de acuerdo?”

La grabación se corta justo después de esta declaración, lo que generó múltiples reacciones en redes sociales y nuevos reportes de hechos similares.

A continuación el video:

¿Expansión a otras ciudades del país?

Lo que comenzó como una alerta en Quito ahora tiene repercusiones en Guayaquil. Varios usuarios han identificado rostros similares en distintos puntos de ambas ciudades. Aunque no hay aún pronunciamiento oficial, la Policía Nacional podría activar investigaciones de oficio ante la evidencia pública.

Este caso se suma a una creciente preocupación ciudadana por la diversificación de tácticas delictivas, que incluyen uso de disfraces médicos, abordaje psicológico y amenazas con armas como parte de un patrón cada vez más estructurado.