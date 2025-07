Descuento del 50% en luz para adultos mayores: ¿Quiénes califican?

La Empresa Eléctrica Regional Centrosur C. A. confirmó que continúa vigente el subsidio que reduce hasta en un 50 % la planilla eléctrica de los adultos mayores de 65 años, siempre que su consumo no supere los 138 kWh mensuales.

Este beneficio ya favorece a más de 35.000 personas en la región del Austro, aliviando sus gastos mensuales y asegurando el acceso a un servicio esencial como la electricidad.

Requisitos para acceder al subsidio

Para obtener este beneficio, el usuario debe cumplir con los siguientes requisitos:

Cédula o pasaporte vigente. Si está casado/a, también la cédula del cónyuge.

Si está casado/a, también la cédula del cónyuge. Contrato eléctrico residencial, presentando la planilla más reciente, el número de contrato o el número de medidor.

Formulario de solicitud disponible en la web de Centrosur, sección "Servicios" > "Subsidio de adulto mayor".

disponible en la web de Centrosur, sección “Servicios” > “Subsidio de adulto mayor”. Para instituciones sin fines de lucro (asilos, centros de atención), se requiere respaldo del MIES o del Ministerio de Salud.

¿Cómo se tramita el subsidio?

El trámite es rápido y puede hacerse de dos formas:

En línea , ingresando a www.centrosur.gob.ec/servicios o usando la app móvil Centrosur .

, ingresando a www.centrosur.gob.ec/servicios o usando la app móvil . De forma presencial, en cualquiera de las agencias de Centrosur en el Austro.

Canales de atención

Para más información o ayuda durante el proceso, los usuarios pueden comunicarse al: