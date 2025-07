Quiénes pagarán USD 435 por la visa de Estados Unidos contemplado en nueva ley de Donald Trump

La visa estadounidense para turistas (categoría B1/B2), que actualmente cuesta USD 185, tendrá un nuevo precio final de USD 435 a partir de 2026. El aumento es resultado de una nueva medida incluida en el “One Big Beautiful Bill Act”, una legislación firmada por el presidente Donald Trump el pasado 4 de julio de 2025.

Este proyecto introduce una “tasa de integridad” de USD 250, que se sumará al valor habitual del trámite consular para las visas de no inmigrante, incluyendo las de turista, estudiante y trabajo, según Forbes. Es decir, el nuevo costo total para obtener una visa de turismo, negocios o estudios en Estados Unidos será de 435 dólares.

¿Qué es la “tasa de integridad”?

La nueva tarifa adicional no reemplaza el arancel consular vigente, sino que se cobra aparte y solo cuando la visa es aprobada. Es decir, quienes soliciten una visa seguirán pagando los USD 185 de trámite, y si reciben una respuesta favorable, deberán cancelar el monto adicional de USD 250.

La ley también contempla que este valor aumentará cada año según la inflación, utilizando el Índice de Precios al Consumidor (CPI) como referencia. Para el año fiscal 2026 y los siguientes, se aplicará un ajuste automático, redondeado al dólar más bajo.

¿Quiénes deberán pagar esta nueva tarifa?

Según el texto oficial de la ley, la “tasa de integridad” aplica a todos los extranjeros que obtengan una visa de no inmigrante. Esto incluye las más comunes:

Visa B1/B2 (turismo y negocios)

Visa F y J (estudios e intercambio académico)

Visa H y L (trabajo temporal y traslados empresariales)

Actualmente, el sitio web oficial de la Embajada de EE. UU. en Buenos Aires aún muestra el valor de USD 185, pero la implementación de la nueva tarifa se hará efectiva en los próximos meses, sin una fecha concreta confirmada hasta ahora.

Un golpe al turismo previo al Mundial 2026

El aumento llega en un momento estratégico: faltan menos de 12 meses para el inicio del Mundial 2026, que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. Esta Copa del Mundo proyecta una avalancha de visitantes internacionales, pero el encarecimiento del trámite migratorio podría tener efectos adversos.

Expertos en turismo, como consorcios hoteleros y operadores de vuelos internacionales, ya expresaron su preocupación: un incremento del 135% en el costo de la visa podría disminuir el número de visitantes y afectar directamente a la industria turística estadounidense.

Donald Trump, sin embargo, calificó la aprobación del “One Big Beautiful Bill Act” como “su mayor victoria legislativa”, argumentando que fortalecerá los controles migratorios y generará ingresos adicionales para el país.

¿Se puede evitar esta nueva tarifa?

No. La legislación no contempla exenciones ni reducciones para esta tasa. Solo se especifica que se podrá solicitar un reembolso si la visa no es utilizada, aunque no se garantiza su aprobación automática.

Según Forbes, la nueva política afectará tanto a solicitantes sudamericanos como de todo el mundo, y marcará un cambio significativo en la política migratoria estadounidense bajo la agenda de Trump 2025.