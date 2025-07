Michela Pincay responde a las críticas tras la muerte de su hermana: “Nadie tiene la culpa, pero estoy agotada”

Michela Pincay se pronunció este 10 de julio a través de sus historias de Instagram para responder a los comentarios críticos que ha recibido tras la reciente pérdida de su hermana Iesmín. La presentadora abrió su corazón y compartió el dolor que sigue atravesando, asegurando que, aunque el mundo siga, para ella todo se paralizó.

PUBLICIDAD

“No tengo ganas de nada, no tengo motivación para nada, quisiera nunca salir de mi casa pero no puedo… porque soy la única a la que se le paralizó el mundo”, escribió en una historia donde reveló sentirse agotada emocionalmente.

Michela Pincay Michela Pincay (Instagram)

Las publicaciones fueron una respuesta directa a un comentario donde una usuaria cuestionó su duelo: “No parece que haya pasado por una pérdida. Rápido se sobrepuso”.

Michela aclaró que mostrarse activa en redes o trabajar en TV no significa que haya superado el dolor. “Para hacer un video ahora, tengo que haber llorado horas antes y preparar mi mente…”

Historias de Instagram de Michela Pincay

La también influencer y emprendedora explicó que graba contenidos y trabaja por necesidad, pero que cada día sigue enfrentando su duelo en silencio. “Me culpo, me siento mal… yo misma me repito mil veces por qué sonríe, por qué hice ese video, por qué solo lloré una vez hoy”, se sinceró.

“Gracias porque he recibido mil veces más amor, pero también estoy agotada. Me reconozco y no sé cuánto tiempo seguiré así”, concluyó en su mensaje.

Las palabras de Michela se han viralizado y generado un amplio apoyo por parte de figuras del entretenimiento y seguidores que valoran su honestidad y vulnerabilidad en medio de un proceso tan duro.