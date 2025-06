“Aún no lo asimilo”: Michela Pincay reaparece en una entrevista tras la muerte de su hermana

Sentada frente a las cámaras de “De Casa en Casa”, Michela se sinceró sobre la pérdida que ha transformado su vida. Entre lágrimas, confesó que aún le cuesta asimilar la ausencia de su hermana Iesmín, quien falleció tras una larga batalla contra el cáncer de mama.

PUBLICIDAD

“Todavía hay momentos en los que despierto y espero un mensaje de ella, una llamada... y luego recuerdo que ya no está. Aún no lo asimilo”, expresó la comunicadora con la voz entrecortada. “A veces me cuesta pensar o imaginar que pasó lo que pasó, a veces siento que está llegando de viaje o que está en casa de una amiga”.

Durante la entrevista, Michela destacó la valentía de Iesmin, a quien describió como su amiga, confidente y ejemplo de fortaleza. Reveló que su hermana enfrentó el diagnóstico con esperanza y una actitud positiva que contagiaba a todos a su alrededor.

“Mi ñaña es todo, es la parte que me complementaba. Es muy difícil la vida sin ella y estoy haciendo mi mejor esfuerzo para honrarla”.

También habló del doloroso proceso de los últimos meses: “No fue una muerte sencilla, fue un camino complejo, sobre todo durante los dos últimos meses. Pero estoy agradecida porque ella se enfermó hace 14 años y Dios nos la prestó 14 años más en los que pudimos demostrarnos mucho amor”.

Michela Pincay Michela Pincay (Instagram)

Desde que se conoció la noticia del fallecimiento de Iesmin, miles de mensajes de solidaridad inundaron las redes sociales de Michela Pincay. En la entrevista, agradeció el cariño recibido y señaló que se siente acompañada por el público que ha seguido su carrera por años.

“Gracias al público, no solo desde que falleció mi hermana, sino desde antes. El amor, Dios, hacer que muchas personas levanten una oración y envíen una energía tan bonita fue parte de las cosas lindas que logró Iesmin”, expresó.

Michela contó además que en muchos momentos de dificultad pidió a Dios sabiduría para acompañar a su hermana: “Había momentos en los que ella sentía un dolor tan profundo y yo le decía: ‘Dios, úsame, no soy digna, pero aquí estoy’. Dios ponía las palabras exactas, los movimientos exactos... incluso para decirme que ella ya se iba, él me hizo entender y sentir”.