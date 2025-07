Encarcelan al hijo del Pato Urrutia: “tiene una enfermedad crónica”

Visiblemente conmovido y entre lágrimas, el exfutbolista ecuatoriano Patricio Urrutia publicó un video este martes en el que denuncia públicamente la detención de su hijo, ocurrida tras un allanamiento policial realizado el pasado 23 de junio en la hacienda de su familia, ubicada en el cantón Ventanas, provincia de Los Ríos.

Urrutia, quien actualmente es director técnico del club Delfín de Manta, aseguró que su hijo fue privado de libertad de forma injusta y que su salud corre peligro dentro del centro de reclusión.

“Mi corazón no da más. Estoy destrozado. Mi hijo está en la cárcel”, dijo con la voz quebrada en el video.

Allanamiento a la hacienda familiar

Según su testimonio, el operativo incluyó la intervención de la casa de su madre de 75 años, así como su propia vivienda. También afirmó que su hijo había regresado recientemente al país luego de permanecer varios meses en Estados Unidos para tramitar su residencia americana.

“Mi hijo tiene una enfermedad crónica. Le sale pus todos los días. Tenía una cita médica para su tratamiento. Hoy está en un lugar donde no tiene los cuidados necesarios”, explicó.

“Solo quiero que me devuelvan a mi hijo”

Urrutia manifestó que ha buscado ayuda de personas cercanas a su entorno, pero hasta el momento no ha recibido respuestas ni soluciones. En su mensaje, hizo un llamado directo a sus conocidos, allegados y a quienes —según él— lo involucraron en este proceso.

“He acudido a mucha gente que pensé que me podía ayudar. Hoy mi petición es a quienes me conocen. Quiero llegar a las personas que nos metieron en esto… y que me devuelvan a mi hijo”.

La publicación del exseleccionado nacional ha generado una ola de reacciones de apoyo en redes sociales, especialmente desde el entorno deportivo.