Patricio Urrutia se confiesa previo al cotejo entre LDU y Fluminense, indica la mayor debilidad de los brasileños

Liga de Quito está cerca de conseguir tu sexto título a nivel internacional. Fluminense, una vez más, es ese rival que se interpone en este objetivo de la escuadra ‘alba’. Por primera vez, ambos clubes se verán en la final de la Recopa; el partido de ida será este jueves 22 de febrero en el Rodrigo Paz Delgado.

[ La sonrisa de Marcelo, jugador de Fluminense, antes de jugar contra Liga de Quito ]

Patricio Urrutia, un histórico de la escuadra ‘azucena’, estará presente este jueves en Casa Blanca al ser embajador de Amstel (patrocinador oficial). ‘El Pato’ se confesó y trajo acotación lo vivido en el elenco blanco en este tipo de enfrentamientos.

Patricio Urrutia con Liga de Quito Getty imágenes. (Koji Watanabe/Getty Images)

El partido internacional que más dificultad le ha causado

“Sin duda que estas finales son de las más difíciles. La final de la Copa Libertadores fue muy dura”.

En algún momento dudó que Liga de Quito perdiese la final contra Fluminense en el 2008.

“Hay momentos que se te cruza por la cabeza. Sentirte que estén a un gol de que salgan campeones, pero hubo momentos que también lo pudimos haber ganado. Sensaciones distintas durante el partido. Parecía que estaba para cualquiera”.

Marcó en el cotejo de ida y, por la vía del penal, en el de vuelta. ¿Cuál fue más satisfactorio?

“El cuarto que marqué en Casa Blanca me emocionó mucho. Era una final, hacer 4 goles en una final no es muy casual y ante un rival muy duro contra Fluminense”.

Revélenos el consejo que le dio el Patón Bauza cuando se enfrentó a Fluminense

“No solo a mí, sino a todos. Esa mentalidad , de partido a partido, darnos cuenta que somos un equipo muy fuerte. Que podíamos pelear con cualquiera, que hacíamos goles en etapas difíciles. No éramos un equipo que se replegaba. Nos fortaleció la cabeza que podemos jugar de igual a igual”.

El jugador más difícil que enfrentó en la historia de torneo internacionales.

Me tocó jugar contra Cristiano, Messi. Pero a nivel de clubes: d’Alessandro, Robinho. Te enfrentas a figuras importantes.

¿Qué cruzó en la mente del pato Urrutia antes de cada final? (Libertadores o Recopa).

“Normalmente, este tipo de finales si te genera nerviosismo, ansiedad. La expectativa lo hace más especial. Te entrenas mucho más fuerte, te alimentas mejor. El no perder te genera un miedo, pero es bueno porque eso te invita a cuidarte. Ya el futbolista convive con esto. Son momentos que no hay que dejarlos escapar, porque una final no se juega siempre”.

Patricio Urrutia con Liga de Quito Getty imágenes. (Shaun Botterill/Getty Images)

Si tuviera la oportunidad de repetir un partido con ldu contra quien sería

“Manchester United”.

¿Cómo ve a LDU, después de no contar con su delantero Paolo Guerrero y Luis Zubeldía en el banquillo?

“La verdad es difícil. Es muy difícil compenetrar una estructura como en 2023 donde consigue dos títulos importantes. De todas formas el fútbol no tiene tanta lógica, ojalá que a Liga no le cueste este recambio en todo.

Se suma que no tiene un partido oficial antes de jugar esta Recopa, el director técnico no puede estar en el banquillo. Ojalá lo gane y sea un envión para este año y así pelear cosas”.

Patricio Urrutia con Liga de Quito Getty imágenes (Cecilia Puebla/LatinContent via Getty Images)

¿Dónde es más difícil jugar, Casa Blanca o en el Maracaná?

“Pasa que en Casa Blanca para nosotros era nuestra casa, ahí nos sentíamos muy bien. Jugar en el Maracaná es hermoso, porque la hinchada brasileña por sí es muy fanática pero eso genera mucha presión. También es lindo haber ido con Liga a jugar en el Maracaná y conseguir cosas que conseguimos”.

¿Cuál es la mayor debilidad de Fluminense?

“Normalmente, aquí de local, lo que tiene que aprovechar Liga es la velocidad de la pelota, la altura que no es un mito. Sacarle la pelota a Fluminense es lo más importante. Lo más importante es no darle sus espacios para que maneje el juego en sí”.

Las diferencias de la plantilla de LDU 2008 y 2024

“Ha cambiado mucho. Ahora es más rápido, hay más vértigo. En nuestra época había muchos jugadores de jerarquía: Norberto Araujo, Francisco Cevallos, Enrique Vera, Damián Manso, Luis Bolaños, Joffre Guerrón”.

Si podría reforzar con tres históricos de LDU al actual plantel, quiénes serían

“Llegaron delanteros importantes a Liga, pero sin duda tener a un ‘Taca’ o a un Barcos. Tener un Joffre Guerrón, un Piojo Manso, Chucho Bolaños, Vera”.