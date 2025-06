Novia de Forty MC promete que cumplirá el deseo de ambos: “Nunca amaré a nadie igual”

Vanesa, la novia de Cristhian Obando, más conocido como Forty MC, hizo publicaciones en sus redes sociales para recordar con amor a su amado. En una de ellas prometió cumplir el deseo de ambos. También reveló mensajes que el cantante le envió.

“Nunca he amado ni amaré a nadie igual. Mi Forty hermoso, cumpliré todo lo que prometimos. Ten tranquilidad que no renunciaré”

Es lo que se lee en una historia de Instagram en la que aparecen ambos. En otra publicación, mostró un comentario que el rapero le dejó en redes: “Cosota hermosa, te amo”.

Por otro lado, en TikTok también dejó mensajes que Forty MC le envió por WhatsApp. “Mi sitio es contigo. Saliendo de todo. Te amo, Vanesa”.

Rompe el silencio

Recientemente, Vanesa emitió un live desde su cuenta de TikTok donde hizo unas revelaciones, entre las cuáles el por qué no pudo ir al velorio del artista asesinado a tiros la madrugada del 8 de junio.

“No pude estar en su velorio, porque como todo está tan violento y como soy testigo”, dijo Vanessa quien fue mánager de Forty MC. Igualmente, confesó que: “Estoy siendo amenazada. Se que me están buscando, y se quiénes”, dijo.

Lamentó que no puede salir y menos asomarse. “En mi edificio no me quieren ni ver”, mencionó. “Mi familia, mis amigos me indicaron que no debo salir de mi casa, que no debo hablar, y estar con cuidado porque estoy amenazada”, indicó en el video en vivo.

Por otro lado, mostró su indignación por haber dejado en libertad al presunto sospechoso del crimen.