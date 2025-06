Novia de Forty MC reveló por qué no pudo acudir al velorio del rapero

La novia del rapero Cristhian Obando, más conocido como Forty MC, emitió un live desde su cuenta de TikTok donde hizo unas revelaciones, entre las cuáles el por qué no pudo ir al velorio del artista asesinado a tiros la madrugada del 8 de junio.

“No pude estar en su velorio, porque como todo está tan violento y como soy testigo”, dijo Vanessa quien fue mánager de Forty MC. Igualmente, confesó que: “Estoy siendo amenazada. Se que me están buscando, y se quiénes”, dijo.

Lamentó que no puede salir y menos asomarse. “En mi edificio no me quieren ni ver”, mencionó. “Mi familia, mis amigos me indicaron que no debo salir de mi casa, que no debo hablar, y estar con cuidado porque estoy amenazada”, indicó en el video en vivo.

Por otro lado, mostró su indignación por haber dejado en libertad al presunto sospechoso del crimen.

Estaban viendo películas antes del asesinato

Entre lágrimas, Vanessa contó que minutos antes del asesinato, la pareja estaba viendo películas en la casa, cuando recibió varias llamadas de un sujeto. “Luego de varias llamadas, Forty bajó. Lo esperaba una motocicleta con dos sujetos usando casco”.

Asimismo, Vanessa indicó que la Policía tuvo acceso al celular del rapero y lograron obtener el número celular de la persona que llamó a Obando y que lo disparó.

“Yo fui la testigo del asesinato de mi novio, y hasta el momento no me han tomado versión escrita del caso. El investigador me dijo que hay que esperar que designen fiscal para eso. Pero hasta eso, ya le liberaron al colombiano”, dijo muy afectada la joven.

“Estaba amenazado”

La mujer indicó que su vida corre peligro y que no ha recibido protección. “Lo mataron a Forty ya que estaba amenazado. Yo me estoy quejando porque nadie me ha tomado mi versión del caso mientras a uno de los que mataron a mi novio lo dejaron libre”, expresó.

Cristhian Obando fue asesinado a tiros en el norte de Quito durante la madrugada del 8 de junio cuando bajó a conversar con unos sujetos que estaban en motocicleta. Debido a los disparos, falleció al instante.