“Lloré mucho, tenía mucha culpa”: Médico ecuatoriano revela por qué decidió hablar tras la muerte de Francisco Albornoz

El caso del joven farmacéutico Francisco Albornoz, de 21 años, ha sacudido a la sociedad luego de que salieran a la luz los detalles sobre su muerte trágica. El sábado pasado se realizó la audiencia de formalización de los dos acusados en relación con su asesinato: el doctor ecuatoriano Christian González y el cocinero José Miguel Baeza, conocido como “Kai”. Ambos fueron enviados a prisión preventiva mientras se lleva a cabo una investigación que se extenderá por un periodo de 90 días.

El 3 de junio, González acudió por su propia voluntad a la Fiscalía junto a su abogado para proporcionar la ubicación del cuerpo de Francisco, quien fue encontrado sin vida en la región de O’Higgins. Sus declaraciones fueron esenciales para avanzar en la resolución del caso.

De acuerdo con la información disponible, el deceso del joven se habría producido el viernes 23 de mayo, en la residencia del médico, lugar en el que también estaba presente Baeza. Si bien las causas exactas del fallecimiento todavía están bajo investigación, la confesión de González proporcionó más detalles acerca de lo que sucedió en los días posteriores al asesinato del joven.

El doctor compartió su experiencia al declarar a Chilevisión, expresando que el “27 de mayo”, al revisar las redes sociales, se dio cuenta de que estaban buscándolo. Al saberlo, confesó haber llorado mucho y sentir una gran culpa por sus acciones. Continuó diciendo: “No entendía lo que había pasado... lo que hice fue ocultarlo, porque yo no le hice nada a Francisco”.

González también compartió detalles de un intercambio con el segundo acusado: “Hablé con Kai, porque él me contactó telefónicamente para preguntar por mi bienestar. Estaba interesado en saber si iba a hablar o tomar alguna acción, y me propuso que nos encontráramos. No tenía intención de reunirme con él. Después de eso, no volvió a llamarme” .

Respecto a su decisión de cooperar con las autoridades, explicó que se vio impulsado por la culpa y el sufrimiento de los familiares del joven. “Vi en redes sociales cómo la familia y amigos buscaban a Francisco, por eso llamé a mi abogado y vine a la Fiscalía a entregar mi versión de los hechos”, finalizó.