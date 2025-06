Ecuatoriano acusado por fallecimiento de Francisco Albornoz expone presunta fantasía del chef

Han emergido nuevos detalles sobre el asesinato y posterior desaparición del cuerpo del químico farmacéutico, Francisco Albornoz. Esto se da tras la presentación de cargos contra los dos acusados del homicidio del joven, uno de ellos es el médico ecuatoriano.

PUBLICIDAD

En su comparecencia ante la Fiscalía Metropolitana Oriente, el doctor ecuatoriano, Christián González, declaró que conoció al cocinero, José Baeza, el 3 de abril pasado a través de la aplicación de citas.

De acuerdo con su relato, Baeza, conocido como Kai, supuestamente le proporcionó “datos de personas a las que yo le podía comprar diversos tipos de drogas”. También rememoró que Baeza le mencionó tener una especie de fantasía que implicaba estar con alguien más joven, y expresó que le agradaba conocerlo porque, según Baeza, él aparentaba ser más joven.

Sobre la reunión con la víctima que tuvo lugar el 23 de mayo, González afirmó que solicitó al chef “fotos del amigo, y lo único que me mostró fue parte del rostro de Francisco. Kai me comentó que era amigo de esta tercera persona y que tenía 25 años. Kai sugirió que nos encontráramos los tres a las once de la noche el 23 de mayo en mi departamento en la comuna de Ñuñoa, a lo cual yo acepté”.

Noche desenfrenada

Durante su testimonio frente a la Fiscalía, el doctor de Ecuador especificó que “el mismo día 23 de mayo cerca de las 21:15 fui hasta la Avenida Bustamante y pagué en efectivo la cocaína. Compré cuatro bolsas que equivalen a $35000 (UDS 37,00)″.

Asimismo, narró que “Kai hizo un gesto y salió a hablar con el tercer chico y le dijo que íbamos a usar un polvo que lo iba a anestesiar”. Después de esto, comenta que la víctima experimentó una sensación de “muy malestar, mucho mareo, con las manos frías y moradas”, lo que provocó que empezara a vomitar.

“No podía encontrarle el pulso. Recuerdo haberlo colocado en el suelo junto a la cama mientras lo sostenía. Le pedí a Kai que llamara a la ambulancia, pero Kai no paraba de decirme que no debería estar en mi casa. Me repetía literalmente: ‘No debo estar acá’. Me comentó que terminaría en prisión”, añadió el acusado.

Del mismo modo, añadió que intentó realizarle técnicas de reanimación a a la víctima durante un lapso de 20 a 30 minutos sin éxito, instante en el que “Kai me dice que había que ocultar el cuerpo, que había que dejarlo en algún otro lugar”.