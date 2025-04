MasterChef: ¿Quién es Doménica Sánchez ex de Santiago Barzallo y que va rumbo al altar?

Cuando se transmitía la cuarta temporada de MasterChef Ecuador -en 2022- surgió una polémica amorosa que involucró a dos exparticipantes: Santiago Barzallo y a Victoria Patiño. Cuando ya habían indicios del comienzo de una relación, resonó el nombre de Doménica Sánchez, excomprometida del odontólogo y cocinero. Tres años después, tomaron rumbos diferentes y van al altar.

Doménica era la prometida de Santiago mientras se filmaba el reality en Colombia. Ambos son cuencanos y odontólogos. Tenían una relación de siete años. Y según ella contó en un video en TikTok el cual ya borró, gracias a MasterChef ella no se casó.

Domenica Sánchez, a la izquierda, exprometida de Santiago Barzallo y ahora casi esposo de Victoria Patiño (ambos exparticipantes de MasterChef Ecuador) (Instagram)

Mientras él estaba grabando el programa, ella se quedó acá con los preparativos para la boda. Con el transcurso de los meses notó que estaba raro y como no publicaba nada en sus redes, comenzó a seguir a otros participantes. Una historia en Instagram abrió el camino para que la odontóloga entendiera lo que estaba sucediendo con quien se iba a casar.

“Los psicólogos de MasterChef”

Las discusiones por teléfono eran ya costumbre y con el tiempo, su exprometido le habría dicho que “los psicólogos de MasterChef me han abierto los ojos y la verdad no me quiero casar. No es por nadie, ni por nada”. Y como guinda del pastel, le confiesa que en uno de los capítulos se besa con una de las participantes (a Victoria). “Le dije, o sea no pasa nada, te perdono pero ¿y el matrimonio qué?“.

“Me decía ‘ya no me quiero casar’ y le dije ‘bueno..‘. Yo estaba en shock”. Dijo en el referido video. Doménica desmintió lo que en redes comentaban, que ella creaba cuentas falsas para insultar en redes y de más. “Después de dos años, ahora se que el se comprometió y se va a casar con esta mijina. Le agradezco que haya tomado esa decisión. No sé que hubiera sido de mí, con él”.

Capítulo cerrado y nueva historia

Con ese video, Doménica cerró ese capítulo amargo en su vida. Sin embargo, los usuarios no dejan de comentar en las redes sociales de las partes involucradas. Santiago y Victoria se comprometieron hace más de un año y celebraron el momento con una fiesta. Hasta ahora no han dado a conocer si ya se casaron o no. La pareja muestra momentos de su relación en redes e incluso viven juntos en Quito. También tienen un restaurante en la capital.

Hace horas, en cambio, Doménica dio a conocer su compromiso en un video que ella misma compartió en TikTok. A la pareja se la vio a bordo de un bote en Miami, Estados Unidos. También estaban familiares y amigos disfrutando el momento.

“I said yes. Te amo SC”, aunque no menciona al afortunado caballero con quien Doménica llegará altar, él mismo se hizo presnete en los comentarios. Se trata de Sebastian Calisto, quien en su bio de redes sociales se describe como socio propietario de una empresa de asesoría inmobiliaria.

Mira el video

¿Quién es Doménica Sánchez?

Doménica Sánchez es una odontóloga cuencana y amante del running. En sus redes sociales comparte parte de sus días y momentos con su hermana. Recién mostró quien es su nuevo amor y con quien irá al altar. Actualmente ejerce su carrera y a sus paciente da algunas recomendaciones en sus clips.