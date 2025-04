Doménica Sánchez, ex de Santiago Barzallo, se compromete: “benditos sean los psicólogos de MasterChef”

Mediante un video publicado en sus redes sociales, la odontóloga cuencana, Doménica Sánchez, anunció su compromiso. La joven acaparó la atención de los usuarios en 2022 cuando se supo que ella era la prometida de Santiago Barzallo, quien participó en MasterChef Ecuador. Incluso, el año pasado reveló cómo supuestamente “los psicólogos” del reality evitaron que ellos llegaran al altar.

Fue a través de su cuenta de TikTok que Sánchez subió imágenes de lo que fue su compromiso a bordo de un bote en Miami, Estados Unidos. También estaban familiares y amigos de la chica, a quien se la ve plenamente feliz y disfrutando el momento.

"I said yes. Te amo SC", aunque no menciona al afortunado caballero con quien Doménica llegará altar, él mismo se hizo presnete en los comentarios. Se trata de Sebastian Calisto, quien en su bio de redes sociales se describe como socio propietario de una empresa de asesoría inmobiliaria.

“Benditos sean los psicólogos de MasterChef”

Los usuarios no tardaron en comentar el video. Además de felicitarla y desearle lo mejor con su nuevo amor, hubo quienes no tardaron en mencionar al exMasterChef.

"Benditos sean los psicólogos de MasterChef", este fue un comentario que se llevó cientos de corazoncitos ya que en noviembre de 2024, Doménica contó como esos supuestos terapeutas del reality evitaron que ella llegara al altar con Barzallo.

La trama se centra en un exconcursante de la cuarta temporada de MasterChef Ecuador, quien previamente estuvo comprometido con Doménica. Durante su participación en el programa, conoció a Victoria Patiño, con quien actualmente mantiene un compromiso.

Ruptura del compromiso

Según el testimonio de Doménica, tras finalizar el servicio rural de Santiago, ambos decidieron impulsarlo a participar en MasterChef, reconociendo su habilidad en la cocina. Incluso, ella le facilitó su espacio culinario para que pudiera practicar. No obstante, el periodo de grabaciones coincidió con los preparativos de su matrimonio, previsto para principios del año siguiente.

“Él aseguraba que todo lo hacía por nuestro amor, pero conforme avanzaba el reality, percibía una creciente distancia”, narró Doménica. La situación se tornó delicada cuando Doménica notó publicaciones en redes sociales de otras concursantes que insinuaban una relación cercana entre Santiago y Victoria. Finalmente, Santiago le comunicó su decisión de no seguir adelante con el matrimonio, justificándose en que las sesiones con los psicólogos del programa “le abrieron los ojos”.

La relación llegó a su fin de manera definitiva cuando Santiago le informó sobre un beso con Victoria en uno de los episodios, confirmando las sospechas de Doménica. A pesar de que ella lo perdonó y propuso retomar los planes de boda, él optó por no continuar.

“Acepté su decisión y lo bloqueé. No hubo más contacto. La gente comenzó a difundir rumores de que yo creaba perfiles falsos para insultarlos, pero la verdad es que yo no tenía ánimo para nada. Estaba devastada y sin fuerzas. Por eso, después de dos años, comparto mi versión. Sé que él se comprometió y se casará con ella, y le deseo lo mejor”, expresó Doménica.