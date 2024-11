“MasterChef Ecuador evitó que me casara”: Exprometida de un exparticipante resucita la polémica

Todos sabemos a quién se refiere, pero no vamos a dar nombres. Una usuaria de TikTok y odontóloga cuencana, Domenica Sánchez, resucitó una polémica que comenzó en 2022. Pero vaya que oportuna al desempolvar el chisme, justo cuando comienza una nueva edición del reality de cocina, pero versión celebridades. “MasterChef Ecuador evitó que me casara”. Así titula su video.

Fue publicado ayer en la red social. Abarca casi 3.000 comentarios los cuales ya ha desactivado. Incluso, los usuarios mencionaron a los exparticipantes de MasterChef Ecuador que estarían involucrados. “Sí, los desactivó, le faltan hue...”. “Si en México tienen a Nodal y Ángela, acá tenemos a ...”. “Nadie me hará odiar a...”. Fueron algunas de las reacciones.

La chica comenzó contando que hace dos años estaba comprometida con “un mijín” el cual estuvo siete años de relación. Ambos hacían la etapa rural de su carrera de odontología. Pero en ese camino decidió inscribirse en MasterChef. “Él sabía cocinar. Le presté mi cocina y le ayudé a grabar los videos”.

“Uno siempre dando todo”

En septiembre de 2022 lo llamaron para las grabaciones y en enero de 2024 era la boda entre esta chica y el exparticipante que ahora va al altar con otra cocinera que concursó esa misma temporada. Como el contrato del programa decía que tenía que estar tres meses en Bogotá (Colombia) en la filmación, Sánchez se quedó en Ecuador con los preparativos de la boda.

“Hasta eso llegas y nos casamos. Él me decía como que ‘estoy haciendo por los dos, por nuestro amor’. Cuando iba pasando el segundo mes, yo ya le noté un poco raro. Agregó que su expormetido nunca subía nada a sus historias, por lo que decidió seguir a los otros participantes “para ver qué hacían”. “Y una de estas mijinas subió una foto con una copa de trago, él detrás y un corazón”.

La relación comenzó a debilitarse por las discusiones que esa situación derivó, mientras definían la fecha de su boda civil ya que el matrimonio eclesiástico ya estaba definido. Ya para esto comenzaba el Mundial Catar 2022. “Otra mijina sube una foto de él super coqueto y ahí se desató todo”.

“Los psicólogos de MasterChef me han abierto los ojos”

A dos meses de la boda, las discusiones seguían. En una de las llamadas por teléfono, de madrugada, el exparticipante le dice a Domenica: “Los psicólogos de MasterChef me han abierto los ojos y la verdad no me quiero casar. No es por nadie, ni por nada”. Y como guinda del pastel, le confiesa que en uno de los capítulos se besa con una de las participantes. “Le dje, o sea no pasa nada, te perdono pero ¿y el matrimonio qué? Yo bien pendej...”.

“Me decía ‘ya no me quiero casar’ y le dije ‘bueno..’. Yo estaba en shock”. Después de eso lo bloqueó y se desató toda la polémica que hoy todos conocemos.

Domenica desmintió lo que en redes comentaban, que ella creaba cuentas falsas para insultar en redes y de más. “Después de dos años, ahora se que el se comprometió y se va a casar con esta mijina. Le agradezco que haya tomado esa decisión. No sé que hubiera sido de mí, con él”.