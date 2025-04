Becas en inglés ‘Because He Is Nice’: ¿Quiénes no pueden aplicar al programa?

El Gobierno de Daniel Noboa ha lanzado su programa de becas en inglés Becas en inglés ‘Because He Is Nice’, para el cual destinarán más de 100 mil cupos. Aunque los requisitos para aplicar son sencillos, hay ciertas personas que no pueden hacerlo.

PUBLICIDAD

Requisitos

El secretario de educación superior, César Augusto Vásquez, dio a conocer los requisitos para aplicar:

Jóvenes a partir de los 18 años en adelante y sin límite de edad.

Tener un título de bachiller.

Quiénes no pueden aplicar

Menores de 18 años.

Personas que no estén habilitadas para realizar un trámite público, debido a gestiones pendientes con el Consejo Nacional Electoral (CNE). En este caso podría tratarse de multas

Quienes no cuenten con registro de título de bachiller, por lo que deben realizar gestiones correspondientes en el Ministerio de Educación.

Quejas de los usuarios

En la cuenta de X de la Secretaría Nacional de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (Senescyt), los usuarios se han volcado a dejar sus respectivas quejas, de acuerdo a cada caso.

Por ejemplo, hay quienes dicen que no tienen multas con el CNE. A lo que esa secretaría del Estado proporciona un link para verificar si tienen multas.

Los comentarios también están enfocados en que no les acepta el pin enviado al correo electrónico, necesario para realizar el registro de usuario para aplicar.

A lo que responden que: “te llegará al correo registrado en las siguientes horas, no realices una nueva petición. Revisa las bandejas de: SPAM, promoción, social”.

Igualmente, ponen a disposición un email para cualquier inquietud: educontinua@senescyt.gob.ec

PUBLICIDAD

Por otro lado, un usuario preguntó qué sucede cuando se tiene el documento que certifica la adjudicación de la beca. La persona debe acercarse a la firma del contrato a partir del 10 de abril.

¿Qué cubre la beca?

Cubrirá el estudio del nivel A1, como punto de partida para avanzar progresivamente hasta alcanzar la suficiencia del idioma.

Esta propuesta cuenta con el respaldo de la coación internacional, lo que permite ofrecer una formación gratuita y de calidad, alineada con los estándares globales.

El nivel de inglés A1, según el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER), describe a un hablante principiante absoluto o con un conocimiento muy básico del idioma. También se le conoce como nivel de “acceso”.

En resumen, una persona con un nivel de inglés A1 puede: